Коронавирус в ДНР, последние новости на 15 апреля 2021 года: За сутки зарегистрировано 654 выздоровевших от Covid-19

За все время коронавирусная инфекция в Донецкой Народной Республике была выявлена у 30 864 жителей Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики сообщили, что за сутки коронавирус в ДНР диагностировали еще у 132 жителей.

- За 14 апреля проведено 479 исследований, из них выявлено 113 случаев заболевания и у 19 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - сообщили в Минздраве Республики.

В здравоохранительном ведомстве отметили, что за сутки от ковидной инфекции вылечились 654 человека. Зарегистрировано девять летальных случаев.

За все время коронавирусная инфекция в Донецкой Народной Республике была выявлена у 30 864 жителей. Из этого числа излечился 23 251 человек. Зарегистрировано 2365 летальных случаев. Лечение продолжают 5248 пациентов.

- Также по результатам проведенных 86 исследований с помощью экспресс-тестов было выявлено 26 пациентов, ранее переболевших коронавирусной инфекцией. Всего с 18 марта 2021 года выявлено 1002 пациента, ранее переболевший Covid-19, - рассказали в министерстве.

Кроме этого, по данным Минздрава Республики, за сутки выявлено 86 случаев пневмоний, на 10 случаев больше, чем за прошедшие сутки.

Продолжает свою работу горячая линия Министерства здравоохранения - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062)303-27-72 со стационарных телефонов.

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