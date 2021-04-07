Коронавирус в ДНР, последние новости на 7 апреля 2021 года: В Минздраве рассказали о шести шагах по вакцинации для тех, кто собирается привиться

В ДНР началась массовая вакцинация среди всех желающих Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Коронавирусом в ДНР за минувшие сутки заболели 157 жителей. 10 человек умерли от опасной инфекции. За это время 71 житель вылечился от COVID-19.

- Проведено 462 исследования, из них выявлено 126 случая заболевания (27,3 %) и у 31 пациента диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

Всего зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ДНР – 29871. На лечении – стационарном и амбулаторном - сейчас находятся 6190 жителей. Общее число выписавшихся после излечения – 21388. Летальных случаев – 2293.

За сутки выявлено 74 случая пневмоний, на 22 случая меньше, чем за предыдущий день. 66 человек госпитализированы. Всего на лечении 1079 пациентов с пневмониями, из них 516 на кислородной поддержке (+22 за сутки).

Также по результатам проведенных 249 исследований с помощью экспресс-тестов выявлено 43 человека, ранее переболевших коронавирусной инфекцией. Всего с 18 марта выявлено 744 таких пациента.

Тем временем, в Республике продолжается иммунизация жителей российской вакциной от коронавируса «Спутник V». В Минздраве рассказали о шести шагах по вакцинации, о которых должны знать люди.

ШАГ 1 – ЗАПИСАТЬСЯ НА ПРИВИВКУ

Записаться на прививку от COVID-19 можно в регистратуре учреждения здравоохранения, где расположен пункт вакцинации либо на сайте Министерства здравоохранения.

ШАГ 2 – ПРИЙТИ В ПУНКТ ВАКЦИНАЦИИ

В назначенный день и время необходимо прийти в пункт вакцинации с паспортом и медицинской картой амбулаторного больного (форма № 025/у) или выпиской из нее (форма № 027/у) от учреждения здравоохранения по месту проживания (регистрации), с указанием имеющихся и перенесенных заболеваний. Пациенту необходимо заполнить анкету и добровольное информированное согласие.

ШАГ 3 – ПРОЙТИ ОСМОТР ВРАЧА

Перед вакцинацией проводится обязательный осмотр врачом с измерением температуры, сбором эпидемиологического анамнеза, измерением сатурации, ЧСС, АД, аускультацией дыхательной и сердечно-сосудистой системы, осмотром зева. Врач предупреждает пациента о возможных поствакцинальных осложнениях и выдает пациенту информационные материалы.

ШАГ 4 - ПРОВЕДЕНИЕ ВАКЦИНАЦИИ I ЭТАПА

Вакцинация проводится двухкомпонентной вакциной «Гам-КОВИД-Вак», торговой марки «Спутник V» при отсутствии противопоказаний. После вакцинации пациенту необходимо находиться под наблюдением медперсонала в течение 30 минут.

ШАГ 5 – ПОЛУЧИТЬ ИНФОРМАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ

После вакцинации пациенту выдается памятка, где отражена информация о проведении первого этапа вакцинации и указана планируемая дата проведения второго, но не ранее, чем через 21 день.

ШАГ 6 - ПРОВЕДЕНИЕ ВАКЦИНАЦИИ II ЭТАПА

Перед проведением II этапа вакцинации проводится повторный осмотр врачом-специалистом. Врач определяет отсутствие или наличие противопоказаний к вакцинации II компонентом. После применения вакцины на II этапе учреждением здравоохранения выдается Справка о вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

После вакцинации необходимо находиться под наблюдением персонала в течение 30 минут.

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