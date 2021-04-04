В Донецке отметили 130-летие Сергея Прокофьева

Фестиваль «Прокофьевская весна» проводится с 1981 года. Фото: filarmonia-donetsk.ru

В Донецкой государственной академической филармонии открылась выставка, приуроченная к 130-летию со дня рождения выдающегося уроженца Донбасса, композитора Сергея Прокофьева. Ее предварял концерт из программы Международного фестиваля «Прокофьевская весна», для которого этот год тоже юбилейный: фестиваль проводится с 1981 года.

На выставке представлены более сотни экспонатов: газетные вырезки, фотографии, копии документов, концертные программы с произведениями Прокофьева, а также сувениры к его юбилеям. Фото: filarmonia-donetsk.ru

На выставке представлены более сотни экспонатов, особое место среди которых занимают личные вещи Прокофьева.

- Это легкий шарф в клетку, красный галстук с серо-голубым орнаментом и очки, которые можно увидеть на портретах классика. Рядом, в этой же витрине, находятся керамическая медовница и чашка. В центре, на небольшом возвышении, стоит садовое кресло, на нем - светлая шляпа, - рассказали организаторы выставки.

Все вещи датируются 1940-1950 годами прошлого века. Они хранились на даче композитора, в поселке Николина Гора в Подмосковье. Здесь он создал такие известные всему миру произведения, как балет «Сказ о каменном цветке», симфонию-концерт «На страже мира», 7-ю симфонию и другие.

По рассказам жителей поселка, летом на закрытой террасе дачи композитора было выставлено пианино, стол и несколько плетеных кресел. Прокофьев всегда работал в костюме и галстуке.

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