Как простая советская трактористка Паша Ангелина прославилась на весь мир

Злые языки называли Ангелину (слева) любовницей Сталина и обвиняли ее в зажиточной жизни. На самом же деле жизнь этого человека была невероятно сложной. Фото: Архив музея Ангелиной

19 марта 1947 года самой известной советской трактористке Паше Ангелиной за получение высокого урожая было присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». В те годы имя Ангелиной знали во всех уголках Союза. А год спустя о Прасковье Никитичне узнали за пределами страны – заполненная ею анкета была напечатана в издаваемой в Нью-Йорке «Мировой биографической энциклопедии».

На призыв откликнулось двести тысяч женщин

Паша Ангелина родилась в греческой семье в селе Старобешево тогда еще Мариупольского уезда Екатеринославской губернии Российской империи в 1913 году. В возрасте 16 лет окончила курсы трактористов и стала работать на машинно-тракторной станции. Всего через четыре года Ангелина организовала и возглавила женскую тракторную бригаду и прославилась на весь Союз.

Прасковья Никитична стала примером для тысяч девушек. В 1935 году с кремлёвской трибуны она дала обязательство «партии и товарищу Сталину» организовать десять женских тракторных бригад. Через два года Ангелину избрали депутатом Верховного Совета, а еще через один - она обратилась к советским женщинам с прославленным потом лозунгом: «Сто тысяч подруг - на трактор!» На этот призыв откликнулось двести тысяч женщин.

Пришла война. Паша Ангелина вместе со своей бригадой были отправлены в Казахстан. В Государственном архиве Донецкой Народной Республики хранится ее эвакуационное удостоверение. В Казахстане работа на полях продолжилась. Женская тракторная бригада передала в фонд Красной Армии семьсот шестьдесят восемь пудов хлеба. Построенные на эти средства танки участвовали в штурме Берлина!

Стала руководить мужской бригадой

Когда Донбасс был освобожден – трактористки вернулись домой. Все женщины покинули бригаду и занялись семьей. Прасковья Ангелина осталась руководить своим детищем, в состав которого входили уже мужчины. Они подчинялись ей практически беспрекословно.

За год до смерти - 26 февраля 1958 года – Паша Ангелина была награждена второй золотой медалью «Серп и Молот».

Прасковья Никитична ушла из жизни 21 января 1959 года в возрасте 46 лет от цирроза печени – профессиональная болезнь трактористов тех лет. Ведь им с утра до вечера приходилось дышать парами горючего и ртом перекачивать его через шланг.

В 1965 году в Старобешевской средней школе появилась комната-музей Ангелиной. В апреле следующего года по решению колхоза «Заветы Ильича» для постройки музея было выделено две комнаты. Музей открылся 1 июня 1966 года. Позже он стал государственным и стал называться «Мемориальным музеем дважды Героя Социалистического труда П. Н. Ангелиной».

Перед входом в музей Ангелиной в Старобешево стоит трактор, на котором она совершала свои трудовые подвиги. Также в поселке установлен бронзовый бюст Прасковьи Никитичны, а ее именем назван проспект.

Из письма Паши Ангелиной – Иосифу Сталину:

«Дорогой Иосиф Виссарионович! Вам, вдохновителю и организатору побед над немецкими захватчиками, нашему отцу и учителю, воспитавшему нас – новое сталинское поколение, в день десятилетнего юбилея нашей бригады, шлем свой пламенный привет и пожелания долгих лет жизни на благо Родины.

Ровно десять лет тому назад, в августе 1933 года по инициативе партии и лично Вашей, была организована наша – первая в Союзе женская комсомольско-молодежная тракторная бригада, во главе с бригадиром Пашей Ангелиной, ставшей потом знатным человеком страны.

Много славных страниц вписала эта бригада в свою историю, в историю генеральной перестройки нашей страны, в дело развития социалистического сельского хозяйства.

Еще раз желаем Вам, дорогой Иосиф Виссарионович, много лет счастливой плодотворной жизни на благо нашей Родины, на благо свободолюбивого советского народа и всего передового человечества».

(Черновик письма от 1943 года. Государственный архив Донецкой Народной Республики)

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