В ДНР ввели обязательный техосмотр с 2023 года

С 2023 года для оформления страховки нужен будет документ об обязательном техническом осмотре Фото: Евгения ГУСЕВА

В Народном Совете ДНР отменили талоны о прохождении ТО (техосмотра, - ред.) для получения полиса ОСАГО (обязательное страхование автогражданской ответственности, - ред.).

С 2023 года для оформления страховки нужен будет документ об обязательном техническом осмотре. В России - это протокол о прохождении ТО - диагностическая карта. Выдают ее на стации техобслуживания. Еще почти два года не понадобится и это.

- Такая отмена талонов из ГАИ о прохождении ТО – это реально спасения для всех: и для власти, и для жителей Республики, - говорит депутат Народного Совета ДНР Анастасия Селиванова. – В последнем Постановлении Правительства для получения талона в ГАИ нужно было предъявить медицинскую справку. Многие автовладельцы задавались вопросом «Какое отношение состояние здоровья владельца авто имеет к техосмотру автомобиля?» Помимо этого, оказалось, что наша система здравоохранения не готова к таким нагрузкам по прохождению медосмотров для водителей.

Парламентарий напомнила, что на Украине оформление талонов в ГАИ отменили в 2011 году. Причина – высокий уровень коррупции в данной сфере.

Тем временем, автомобилисты Республики продолжают оформлять полисы ОСАГО.

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