Коронавирус в ДНР, последние новости на 6 марта 2021 года: От Сovid-19 лечатся почти 6 тысяч человек

На текущий момент в Республике на кислородной поддержке находятся 498 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

За все время коронавирус в ДНР выявили у 25 287 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

- За 5 марта проведено 376 исследований, из них выявлен 181 случай заболевания и у 21 пациента диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - говорится в сообщении Минздрава.

Напряженной остается ситуация с заболеваемостью воспалением легких.

- За сутки выявлено 96 случаев пневмоний, на 25 случаев больше, чем за прошедшие сутки. Из них госпитализирован 71. Всего на лечении 870 пациентов с пневмониями, из них 498 - на кислородной поддержке (плюс 15 за сутки),- говорится в сообщении.

На сегодня на лечении (стационарном и амбулаторном) находятся 5 926 пациентов, выписаны – 17 280 человек, летальных случаев – 2081.

Всего в мире на 6 марта 116 714 453 подтвержденных заболевших COVID-19 (плюс 441 028 за сутки).

Министерство здравоохранения ДНР напоминает: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.

В Республике работает горячая линия Министерства здравоохранения - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефонов.

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