Обострение обстановки в Донбассе: Под обстрелами ВСУ погибли трое защитников ДНР

Жители Старомихайловки седьмой год живут, как на пороховой бочке Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Сегодня, 6 марта, на западе Донецка в Старомихайловке осколочное ранение получил 26-летний парень. От крайних улиц поселка до украинских позиций несколько сотен метров.

- Ранение оказалось легким, мы перевязали ему раненую ногу и он уехал к родственникам, - рассказали «КП» в травмпункте больницы №24 города Донецка.

Накануне под вражескими обстрелами погибли трое защитников Республики, еще один военнослужащий получил ранение.

Вооруженные формирования Украины три раза за сутки нарушили перемирие, выпустив по территории Донецкой Народной Республики девять боеприпасов.

- Под обстрелами на донецком направлении оказались окрестности Веселого, на горловском – поселка шахты имени Гагарина, на мариупольском – Октября, - сообщило представительство Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Противник применял гранатометы и стрелковое оружие, в том числе снайперское. Перемирие в Донбассе Киев нарушает регулярно. Между тем, документ, принятый сторонами конфликта на минской переговорной площадке, запрещает применять любые виды вооружений, стягивать военную технику, проводить диверсии, оборудовать позиции, а также запускать беспилотные летательные аппараты.

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