Омбудсмен ДНР Дарья Морозова: Поведение Киева выглядит особо циничным на фоне нынешней обстановки в Донбассе

Дарья Морозова прокомментировала итоги заседания гуманитарной подгруппы. Фото: ombudsmandnr.ru

В рамках прошедшей сегодня видеоконференции гуманитарной подгруппы представители ДНР уведомили координатора ОБСЕ Тони Фриша об обострении ситуации на линии разграничения в Донбассе. Говорили, в частности, про обстрелы украинской армией населенного пункта Еленовка.

- Там находится единственный работающий в условиях пандемии пункт пропуска и таможенного контроля на границе ДНР с Украиной, - подчеркнула омбудсмен Республики Дарья Морозова.

На сегодняшний день КПП «Еленовка» является единственным работающим пунктом пропуска в ДНР. Фото: штаб «ООС»

Дарья Морозова потребовала от украинской стороны соблюдать режим тишины в дни действия гуманитарных коридоров и предложила обсудить эту тему на заседании Контактной группы. Однако представитель Киева Галина Третьякова предпочла в одностороннем порядке покинуть переговорный процесс. Такая линия поведения выглядит особо циничной на фоне нынешней обстановки в Донбассе.

- Киеву стоило бы ввести в свою делегацию представителей, у которых есть время и желание работать. Сейчас напрашивается один вывод: или в Украине не осталось экспертов должного уровня, или украинское руководство намеренно блокирует Минский процесс, - резюмировала омбудсмен ДНР.

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