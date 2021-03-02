Работа в Донецке и ДНР 2021 есть, как бы не стремились это опровергнуть пессимисты и украинские пропагандисты.Республиканский центр занятости ищет в Донецке главного аудитора. От претендента на зарплату 43 336 рублей ожидают опыта работы по специальности не менее 5 лет и знания законодательства ДНР и бухгалтерского учета.Претенденту на работу главного механика готовы предложить зарплату 40 000 руб. Обязательно высшее образование.Руководитель учреждения исполнения наказаний может рассчитывать на 38100 руб.. Требуется высшее профессиональное образование . Для заместителя директора - стаж работы не менее 3-х лет, заключение ВВК о пригодности к службе, возраст до 35 лет.Горнорабочие очистного забоя IV разряда также требуются угольным предприятиям Донбасса. За эту тяжелую, но почетную работу готовы платить 37 660 рублей.Начальник участка прогноза газодинамических явлений может рассчитывать на зарплату 35 000 руб. От соискателя ожидается профильное образование и опыт работы.34 000 руб. готовы платить главному геологу.А замыкает наш рейтинг ведущий мастер сцены. Платить ему готовы 33 894 рубля. От него требуется стаж работы по профессии артиста драмы высшей категории не менее 5 лет, высокое художественное мастерство основ музыкальной грамоты и хореографии, законов сценической речи.Ну а самые востребованные специальности – медсестры, санитарки, газосварщики, коммунальщики и строители. Традиционно ищут менеджеров по продажам со сдельной оплатой.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:8 марта в Донецке: Вырежи купон из газеты - сходи в ботанический садВ ближайших выпусках «Комсомольской правды» будут вырезные купоны на бесплатное посещение оранжерей (подробнее)