Седьмой год жители Донбасса живут в страшных реалиях военного времени. Мы привыкли слышать стрельбу, залпы, видеть военных на улицах любимого города и читать ежедневные сводки обстрелов. Но даже в таких жутких условиях мы продолжаем стремиться к прекрасному, каждый день доказывая, что донбасский характер – это особых дух, стойкость и непоколебимость. Именно эти качества, а также безумная любовь к Родине, помогли предпринимательнице и дочери шахтера Ольге Варламовой выступить на конкурсе «Миссис Россия-Вселенная» и войти в топ-10 самых красивых женщин России, тем самым доказав всему миру, что Донбасс - не только промышленный регион, охваченный войной, но и колыбель женственности и красоты.Ольга родилась и выросла в Донецке, окончила школу №54 после чего поступила в пединститут Ростова-на-Дону, учебу в котором совмещала с работой в детской школе искусств. Позже женщина окончила экономический факультет Санкт-Петербургского государственного университета.- На работу в школу искусств меня взяли будто в семью, как дочь полка, без образования руководителем хореографического коллектива, потому что наша донецкая школа танца всегда очень высоко ценилась. Танцую я с детства. Начинала в народном ансамбле «Зарево», потом перешла в «Донбасс», - вспоминает дончанка.Вернувшись в родной Донецк, Ольга решила открыть свой салон по пошиву штор. С началом войны она не покинула родную землю, осталась в Донецке и взяла шефство над несколькими детскими домами.- Чужих детей не бывает. В это страшное время сложно взрослым, что же говорить о детях, тем более тех, которые остались одни, без родителей. Я стараюсь делать максимум, чтобы они не чувствовали себя брошенными и никому не нужными.Осознав свое желание развиваться и украшать окружающий мир, Ольга в 2015 году приняла решение отправится учиться в Высшую школу стилистики, где на лекции Александра Васильева ей пришлось отстаивать право женщин Донбасса называться красивыми и стильными.- Интерес к украинскому дизайну уже выразился в новом стиле и новом тренде в моде, который называется \\"Беженка\\". Многие коллекции весны и лета 2015 года навеяны образами, пришедшими с телеэкрана, где изображены беженки из Луганской и Донецкой областей. Это растекшиеся от слез глаза, текущая тушь, рваная одежда, слишком большие пальто, женские жакеты, напоминающие мужские, пиджаки слишком объемные, рваные колготки. И главное – слипшиеся, грязные волосы, которые показывают скорее образ женщины, попавшей в беду, чем в счастье и в неге. И это выразилось в моде, - сказал российский и французский историк моды, искусствовед, театральный художник, декоратор интерьеров, коллекционер, телеведущий Александр Васильев.И здесь хрупкой, но стойкой и гордой Ольге пришлось вступить в спор с гуру моды.- Тогда я ответила ему, что являюсь уроженкой Донецка и точно знаю, как выглядят наши женщины. Именно мы всегда считались самыми красивыми и стильными женщинами в Европе и мире. Уж точно донбасские девушки, женщины не станут щеголять размазанной тушью и грязными волосами!Александр Васильев признал правоту дончанки, которую позже заметили стилисты Первого канала и после обучения пригласили работать имиджмейкером.Ольга продолжала совершенствовать свои навыки создания стильных образов, работая в Москве и Донецке. И вот однажды во время очередных съемок в «Останкино» организаторы конкурса «Миссис Россия-Вселенная», который ежегодно проходит под патронатом Правительства и Президента Российской Федерации, предложили нашей землячке принять в нем участие.Отборочный кастинг проходил по всей России, Ольга участвовала в нем как представительница Ростовской области. Среди 30 тысяч заявок были отобраны 30 девушек, в том числе и уроженка Донецка Ольга Варламова.- После выхода в финал мне предложили представлять Ростов, но я отказалась. Моя Родина – Донецк и какими бы грандиозными не были мои планы на жизнь, родной город навсегда останется в моем сердце. К счастью, организаторы конкурса это понимали и разрешили представлять столицу Донецкой Народной Республики.Участницы конкурса проходили жесткий отбор. Девушкам необходимо было иметь хорошие внешние данные, высокий уровень интеллекта, творческие способности.По итогу конкурса «Миссис Россия-Вселенная» Ольга Варламова вошла в десятку самых красивых женщин России и завоевала титул «Миссис Элегантность 2020».- Я уверена, что все в нашей жизни возвращается. Наши мысли и слова имеют энергию, которая притягивает такую же энергию. Всем нам необходимо быть добрее друг к другу, ведь важна не только внешняя красота, но красота душевная. Как сказала Кэмерон Диас, «красота — это своего рода сияние. Люди, которые обладают истинной внутренней красотой, их глаза ярче, их кожа более увлажненная. Они вибрируют на другой частоте.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ8 марта в Донецке пройдет показ модМестные модельеры представят коллекции своих нарядов в «Донбасс Опере» (подробнее)