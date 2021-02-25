Для многих жителей Республики остро стоит вопрос восстановления свидетельства о рождении. Его теряют при переездах и жизненных перипетиях, у кого-то документы сгорели вместе с домом при обстреле ВСУ – а без свидетельства паспорт ДНР не получить.- Я родился в Ташкенте, свидетельство о рождении и не помню когда видел, - говорит дончанин Владимир Семчено. – Кинулся собирать документы на паспорт ДНР, а его нет. Хорошо, что в Ташкенте остались одноклассники, помогли. Но ушло на это месяцев восемь.В Минюсте рассказали, что делать в случае утери свидетельства.Самый простой путь – если нет на руках свидетельства о рождении, его можно получить повторно на основании записи акта гражданского состояния в ЗАГСе.Но что делать, если человек родился на территории, которая подконтрольна официальному Киеву? Не каждый сможет пересечь линию соприкосновения, тем более, что единственный на границе с Украиной контрольный пункт въезда-выезда «Еленовка» открыт два раза в неделю и пропускает лишь малую часть желающих.Кроме того, бывают случаи, когда из-за неразберихи и местный ЗАГС восстановить запись акта гражданского состояния не может.Тогда придется обращать в суд по месту жительства. Получив на руки решения суда, гражданин - если он родился на территории ДНР – идет в тот ЗАГС, где его регистрировали при рождении. Если же учреждение осталось на украинской территории – то в своем родном районе.- Основанием для обращения в суд об установлении факта государственной регистрации акта гражданского состояния является извещение об ее отсутствии. Оно выдается Департаментом государственной регистрации Минюста ДНР, - сообщает пресс-служба ведомства.Схожая процедур действует и при восстановлении свидетельства о смерти, браке, расторжении брака.Таким образом, официальный путь решения проблемы существует и хоть и требует времени, но вполне проходим. А вот обращаться к нелегальным посредникам не стоит. Деньги-то вы заплатите, но кто гарантирует результат.«Горячие линии» Министерства юстиции ДНР+38 (062) 300-19-52 / +38 (071) 495-88-36 (Пн - Пт: 10:00 - 12:30 и 14:00 - 16:30)ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКогда в ДНР придет настоящая веснаКакие сюрпризы от погоды ждать жителям Республики – рассказал эксперт Владимир Остапко, который полвека наблюдает за изменениями климата (подробнее)