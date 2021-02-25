8 марта в Донецке пройдет показ мод

Стиль сафари популярен у спортивных девушек из Донецка. Фото: Из архива Светланы Борисовой

В понедельник, 8 марта, в Донецке в «Донбасс Опере» пройдет необычный показ мод. Театр оперы и балета вместе с ведущими донецкими модельерами подготовили подарок для женщин - постановку «Классика и мода».

Стиль сафари популярен у спортивных девушек из Донецка. Фото: Из архива Светланы Борисовой

На холсцене манекенщицы покажут наряды Ирины Радыш, Светланы Борисовой и Елены Мальцевой. Об этом «КП» сообщила режиссер-постановщик «Донбасс Оперы» Людмила Евтихова.

Модели (а это не только профессиональные манекенщицы, но и артисты балета и даже хора) будут дефилировать по ковровой дорожке под исполнение классических произведений камерным оркестром и солистами «Донбасс Оперы». Арии из опер, песни будут с элементами легкого джаза.

- До недавнего времени классика и мода, как две разные планеты, существовали как бы в параллельных мирах. Но вдруг мы поняли, что у этих понятий очень много общего. Так и родилось необычное праздничное мероприятие «Классика и мода», которое будем проводить уже второй год, - рассказала Людмила Григорьевна.

В этот раз у Ирины Радыш будет коллекция одежды «Розовая шубка», а еще лондонская коллекция.

Стиль сафари популярен у спортивных девушек из Донецка. Фото: Из архива Светланы Борисовой

Светлана Борисова представит спортивную молодежную коллекцию на каждый день «Сафари».

- Сафари-стиль вошел в моду, - рассказывает «КП» Светлана. - В моей коллекции присутствуют комбинезоны, шорты, жакеты и рубашки из коттона. Цветовая гама - хаки, коричневый, оранжевый и красный.

Светлана Борисова окончила Донецкий институт по конструированию и моделированию одежды и занималась индивидуальным пошивом одежды. В 2007 году в Донецке с коллекцией «Золото майя» заняла первое место в конкурсе «Текстиль и мода», который проходил под патронатом российского художника-модельера Вячеслава Зайцева. Уже в следующем году оно победила в Москве. В столицу Светлана возила свою коллекцию «Солярис».

Стиль сафари популярен у спортивных девушек из Донецка. Фото: Из архива Светланы Борисовой

Весной в 2014 году Борисова участвовала в Неделе моды в Донецке. Сейчас у нее собственная студия по созданию одежды.

Елена Мальцева в «Классике и моде» представит итальянскую коллекцию. «Уличная мода на каждый день» - так о своей коллекции одежды говорит сама модельер.

- Это в основном летние платья из льна и трикотажа синего и бежевого цвета, - рассказывает «КП» Елена. – В удобном платье можно целый день проходить по экскурсиям в мокасинах, а вечером, переобувшись в туфли, в этом же наряде сходить на встречу. Если станет прохладно, то предусмотрела в качестве накидок на плечи парку (длинную теплую куртку), небольшой жакет и легкое пальто.

Елена Мальцева оканчивала Донецкое профессиональное швейное училище. Тридцать лет назад, будучи в декрете, выучилась на портную, чтобы шить для себя и дочери. Как-то Елена пошила наряд для близкой подруги и о ней многие узнали по сарафанному радио. Дизайнер одежды раньше никогда не участвовала в конкурсах. «Классика и мода» - первый в ее жизни показ мод.

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