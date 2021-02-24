Когда в ДНР придет настоящая весна

Владимир Остапко показал подснежники, которые в этом году вылезли еще в середине февраля Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Сейчас то и дело солнце пригревает так, что начинается капель. Но «февральские окна» - еще не весна. По прогнозу донецких синоптиков, плюсовая температура днем и ночью начнется только в середине марта, а в последующем возможны снег и похолодание.

ЦВЕТЫ УЖЕ ПРОКЛЮНУЛИСЬ

Доктор биологических наук, профессор, заведующий отделом природной флоры и заповедного дела Донецкого ботанического сада Владимир Остапко в комментарии «КП» позднюю весну объяснил «итальянской зимой», которая была в столице Республики в декабре и январе.

- Лишь во второй половине февраля погода стала похожа на зимнюю. До этого у нас держалось аномальное тепло: вместо пальто носили плащи, как в Италии и Греции, - рассказывает Владимир Михайлович.

Еще неделю назад в ботаническом саду, что в Богодуховской балке, цвели первые подснежники. Сейчас в Донецке местами припорошено снегом, от - 3 до - 8 градусов.

Донецкий ботанический сад – одно из немногих мест, куда дончане приходят полюбоваться подснежниками Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- Поскольку всю зиму у нас температура воздуха колебалась около нуля градусов, многие растения не замерзли; на десять сантиметров из земли появились листочки мышиного гиацинта, который как и подснежники, цветет рано весной. Многие растения могут вымерзнуть – им как одеяло нужен снег, - говорит заведующий отделом природной флоры ботанического сада.

Деревья может не спасти и снег. На березах, ольхе, иве, осине набухли почки, а орешник даже выкинул сережки.

- Виной всему – глобальное потепление климата. Еще 30 лет назад в Донецке снега выпадало столько, что лежали сугробы более полуметра в высоту, а крепкий мороз держался стабильно, - говорит эксперт Владимир Остапко, который уже полвека наблюдает за изменениями климата.

ВЕСНА ПЕРВОЙ ПРИХОДИТ В ГОРОД

Крокус – самый популярный первоцвет в Донбассе. Фото: Живой журнал

Между тем, в Донецк весна всегда приходит раньше, чем в пригород. За счет работы транспорта и промышленности вокруг города образуется ореол теплого воздуха. Да и сами здания выступают в роли калориферов, аккумулируют солнечную энергию, а затем отдают ее. Неслучайно на улице возле домов с южной стороны снег тает быстрее. Весной температура воздуха в Донецке примерно на пять градусов выше, чем в пригороде.

Полюбоваться первоцветами в первозданной природе в Донецке негде. Единственное нетронутое место - Путиловский лес. Но он оказался в непосредственной близости от линии соприкосновения и закрыт для отдыхающих.

Увидеть цветение крокусов можно в ландшафтном парке «Зуевский» под Харцызском и в дубовом лесе Ясиноватой. Впрочем, первоцветы есть даже во дворах у горожан.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в ДНР, последние новости на 24 февраля 2021 года: За все время от Covid-19 выздоровели 16 397 человек

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ДНР на 24 февраля 2021 года (подробнее)