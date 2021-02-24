Как в Донецке проходит второй этап вакцинации от коронавируса «Спутником V»

Записаться на вакцинацию все желающие могут на официальном сайте Минздрава или в прививочных пунктах Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Вакцинация от коронавируса в Донецкой Народной Республике стартовала еще 1 февраля. Прививки начали делать медикам, работникам сферы образования и социальной сферы и сотрудникам силовых ведомств. Меньше чем за неделю жителям было введено несколько тысяч доз первого компонента «Спутника V».

Спустя 21 день начался второй этап вакцинации. В прививочные кабинеты в назначенный заранее день явились люди, которым в начале месяца был введен первый компонент. Многие из них ждали этого момента с большим нетерпением.

В Республике идет уверенное снижение по выявленным пневмониям Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

– Отмечала дни на календаре. Три недели старалась меньше появляться в общественных местах. Работа – дом. Дом – работа. Лишний раз даже по магазинам не ходила, – говорит ожидающая в очереди дончанка. – Никаких осложнений после первого укола у меня не было, но немножко побаливало место инъекции.

– Я пришел по зову сердца. Никаких раздумий у меня не было. После первого укола никаких осложнений не было. Прививки я делаю всегда, – говорит житель Донецка Андрей Сарычев. – Хотим с супругой поехать отдохнуть в Крым. Там могут возникнуть трудности. Очень надеемся с женой на то, что при наличии справки о прохождении вакцинации ограничений будет меньше.

В Республике стартовал второй этап вакцинации от коронавируса Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Вот–вот людей начнут приглашать в прививочный кабинет. Там уже все готово к началу введения второго компонента, необходимого для усиления иммунного ответа.

– Второй компонент «Спутника V» начали вводить жителям 22 февраля. 23 был выходной. Поэтому сегодня пришли люди, которым делали первые прививки – 2 и 3 февраля, – говорит медик и достает из морозильной камеры несколько доз вакцины. – Препарат храним правильно, соблюдаем все требования. Остается надеяться на то, что жители также серьезно относятся к процедуре и соблюдают рекомендации.

В скором времени в Республике ожидают поступление второй партии российской вакцины от коронавируса Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

После второго укола жителям будет выдавать справки о прохождении вакцинации с указанием дат, когда были сделаны прививки.

Сама процедура проходит быстро и безболезненно. Сначала люди проходят первичный осмотр. К прививкам допускаются только здоровые граждане с нормальной температурой тела. Если у человека температура тела выше 37 градусов или есть симптомы болезни – к прививке его не допустят.

Затем оставляют верхнюю одежду в коридоре, проходят в кабинет и садятся на кушетку. Медик обрабатывает руки, надевает перчатки и готовит все необходимое для введения вакцины. После укола жителям выдают документы, спрашивают о самочувствии и отправляют в другой кабинет, где нужно провести полчаса под наблюдением.

В Республике стартовал второй этап вакцинации от коронавируса Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

– Многие жители записываются на вакцинацию? Вам уже известно, когда будет доставлена следующая партия «Спутника V»? – спрашиваем у Заместителя главного врача по медицинскому обслуживанию населения Ольги Климюк.

– Мы ожидаем следующую поставку вакцины в скором времени. Многие люди записываются на прививку в регистратуре и в онлайн–режиме. Желающих много. Было совещание с заместителем министра здравоохранения. Он нам сказал, что вакцины на всех хватит.

– Были ли какие–либо реакции у тех, кто сделал первую прививку в начале февраля?

– У некоторых людей проявлялась небольшая болезненность в месте инъекции при пальпации, но это бывает и при других прививках. У трех человек одномоментно поднималась температура, которая снижалась после жаропонижающих препаратов.

В скором времени в Республике ожидают поступление второй партии российской вакцины от коронавируса Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Среди тех, кто вакцинируется, люди разных возрастов. Есть и молодежь, и жители преклонного возраста. Все пришли добровольно.

– Мне 72 года. Я была всеми руками за вакцинацию, как только она началась в России. Два года назад я сильно болела, а сейчас стала бодрее. Хоть бы этот коронавирус был побежден нами. Вакцинация этому может помочь, – говорит дончанка Алла Викторовна.

В Республике стартовал второй этап вакцинации от коронавируса Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

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