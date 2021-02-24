Коронавирус в ДНР, последние новости на 24 февраля 2021 года: За все время от Covid-19 выздоровели 16 397 человек

Переболевшие тяжелыми пневмониями проходят реабилитацию Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

За все время коронавирус в ДНР выявили у 23 717 человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

- 23 февраля исследования на заболевание COVID-19 не проводились, - говорится в сообщении Минздрава. - На сегодня на лечении (стационарном и амбулаторном) от ковида находятся 5 320 пациентов, выписаны - 16 397 человек, летальных случаев - 2000.

Сложной остается ситуация с заболеваемостью воспалением легких.

- За сутки выявлено 24 случая пневмоний, на 33 случая меньше, чем за прошедшие сутки. Из них госпитализирован 13. Всего на лечении 1175 пациентов с пневмониями, из них 479 - на кислородной поддержке, - говорится в сообщении ведомства.

Всего в мире на утро 24 февраля 112 661 562 подтвержденных заболевших COVID-19 (плюс 368 864 за сутки).

Министерство здравоохранения ДНР напоминает: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.

В Республике работает горячая линия Министерства здравоохранения - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефонов.

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