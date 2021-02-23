Воронки с человеческий рост: Ситуация в Донбассе все больше обостряется

После обстрела поселка воронки остались в человеческий рост (на фото корреспондент «Комсомольской правды») Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

На этой неделе линия соприкосновения с украинскими войсками буквально полыхает огнем. Вся территория Республики под интенсивными обстрелами. Сильно пострадала Горловка и окраины Донецка. За довольно длительный период относительного затишья, сегодня утром по Старомихайловке применяли тяжелое вооружение, оставляющее воронки в человеческий рост.

- Украинская сторона как игнорировала мирный переговорный процесс, так и продолжает это делать по сей день. На протяжении недели с каждым днем увеличивается количество обстрелов из тяжелого вооружения, запрещенного Минскими соглашениями, - заявил заместитель командующего оперативным командованием Эдуард Басурин.

Эдуард Басурин Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Представитель оборонного ведомства Республики подчеркнул, что люди по обе стороны линии разграничения могут с уверенностью сказать, что бойцы Народной Милиции никогда не открывают огонь первыми - стреляет только украинская сторона. Они просто находят предлог, чтобы открывать огонь, как бы официально.

- Бездействие миссии ОБСЕ приводит к тому, что у нас есть трагедии, есть жертвы среди гражданских, повреждены частные дома мирных жителей. Очень прискорбно, что украинская сторона не хочет садиться за стол переговоров, несмотря на Минские соглашения и резолюции ООН. Украина не хочет выполнять взятые на себя обязательства и чем больше будет бездействовать миссия ОБСЕ и мировое сообщество, тем с каждым днем будет больше трагедий среди мирного населения, - заявил Эдуард Александрович.

Поселок находится под огнем украинских силовиков практически каждый день. Жители получают ранения. Разрушаются дома и хозяйства местных жителей. Людей интересует лишь один вопрос – сколько еще предстоит терпеть обстрелы со стороны украинских военных?

Житель Старомихайловки Сергей Михайлович говорит, что украинская армия обстреливает поселок каждый день Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

- Огонь был очень сильным, применяли против нас все - и легкое, и тяжелое, и очень тяжелое. В крышу попало, насквозь пробило, дом чуть не загорелся, благо вовремя потушили. И так каждое утро, трубу печную разбили, все окна повыбивало, забор как сито, с ума сойти можно, - говорит житель Старомихайловки Сергей Михайлович

Житель Старомихайловки Сергей Михайлович говорит, что украинская армия обстреливает поселок каждый день Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Воронки от утреннего обстрела поражают своими размерами в человеческий рост. Глубина - не менее полутора метров. Землю от разрывов раскидало огромными кусками. По всей видимости, применялось очень тяжелое вооружение.

- Летело со стороны Красногоровки, где стоят украинские военные. Осколки попали прямо в наш дом. Мы живем в тылу поселка, не так близко к передовой. Нам с женой, шестилетним ребенком и родителям около часа пришлось сидеть в подвале. Не знаю, чем мы им не угодили, с чем это связано, но вот так нас сегодня разбудили. Вспоминается 2014 год, хотя мы его и пережили, но сейчас те времена будто обратно возвращаются. Дом дрожал, осколки летели всюду, - говорит местный житель Владислав.

Судя по действиям украинских военных, терроризирующих мирное население Республики, ситуация будет только усугубляться. Однако если все будет продолжатся в таком же направлении, военнослужащие Народной милиции Республики могут получить приказ открывать ответный огонь на подавление огневых точек противника, как это было летом прошлого года.

Землю от разрывов раскидало огромными кусками Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Напряженная обстановка и на горловском направлении. Утром 20 февраля украинские военные выпустили по поселку шахты имени Гагарина 51 мину калибра 82 и 120 миллиметров. Погиб один военнослужащий Народной милиции Донецкой Народной Республики. Еще двое получили ранения.

– Стрельба не прекращается. Мы засыпаем под разрывы и просыпаемся под них, – говорит житель горловского поселка Гольмовский – Виктор. – Старики никуда уезжать не хотят. Не смогут приспособиться к новой жизни. Здесь ведь и огороды есть, многие потихоньку хозяйство ведут. Детей и внуков многие постарались отправить в спокойные места, где не стреляют. Мечта у всех одна – дожить до мира.

Ранее в Народной милиции потребовали от украинских боевиков отказаться от выполнения преступных приказов командования о проведении огневых провокаций против нашей Республики, направленных на срыв перемирия.

- В противном случае мы оставляем за собой право адекватного ответа, - заявили в оборонном ведомстве.

Читайте также

Мама раненого в Александровке Александра Слепцова: Жить становится невыносимо

22-летний пострадавший находится в больнице в стабильно-тяжелом состоянии (подробнее)