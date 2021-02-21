Коронавирус в ДНР, последние новости на 21 февраля 2021 года: За все время Covid-19 диагностировали у 23 709 жителей

За сутки коронавирус в ДНР выявили у 124 человек
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики сообщили, что по данным проведенных 20 февраля исследований, коронавирус в ДНР выявили еще у 124 жителей.
- Проведено 383 исследований, из них выявлен 106 случаев заболевания, и у 18 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - говорится в сообщении Минздрава ДНР.
Отмечается, что за сутки 39 человек выздоровели. Зарегистрировано 11 летальных случаев.
За все время коронавирусная инфекция в Донецкой Народной Республике была диагностирована у 23 709 человек. Из этого числа 16 397 жителей выздоровело. Зарегистрировано 1994 летальных случаев. Лечение продолжают 5318 пациентов.
Кроме этого, в Минздраве Республики рассказали, что за сутки выявлено 52 случая пневмоний, на 8 случаев меньше, чем за прошедшие сутки. Из них госпитализирован 37.
- Всего на лечении 915 пациентов с пневмониями, из них 462 на кислородной поддержке, - сказали в здравоохранительном ведомстве ДНР.
Также продолжает свою работу горячая линия Министерства здравоохранения - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефонов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Мама-спецназ: Куда бежать с детской травмой в ДНР?
Наш колумнист адресовала этот вопрос детскому ортопеду-травматологу Владимиру Воропаеву (подробности)