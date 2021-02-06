Коронавирус в ДНР, последние новости на 6 февраля 2021 года: От Covid-19 в Республике лечатся 8 411 жителей

1 февраля в ДНР стартовала вакцинация Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

За минувшие сутки в Республике диагностировали 192 новых случая заражения жителей коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения ДНР.

- Провели еще 510 исследований, в ходе которых выявили 187 новых случаев заболевания, и у 5 пациентов диагноз «COVID-19» установили по результатам анализов, - рассказали в ведомстве.

За прошедшие сутки пошли на поправку 108 человек Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В Минздраве также уточнили, что за прошедшие сутки пошли на поправку 108 человек. В общей сложности, на сегодняшний день в Республике зарегистрированы 21 532 случая заражения COVID-19. Продолжают лечение в стационарах и амбулаториях 8 441 человек, полностью выздоровели 11 244 пациента, умерли от болезни - 1 847 людей.

Напомним, с 1 февраля жители ДНР массово записываются на вакцинацию от коронавируса. В числе первых прививки делают отдельным категориям граждан - медикам, работникам сферы образования и социальных служб, а также сотрудникам силовых ведомств.

С 1 февраля желающие могут вакцинироваться от коронавируса российским препаратом «Спутник V»

Тем временем продолжается онлайн-запись на вакцинацию для всех желающих. Стать в очередь можно несколькими способами - на официальном сайте Минздрава Республики, через телефонные линии общественного движения «Донецкая Республика» и непосредственно в пункте вакцинации, к которому вы относитесь.

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