Денис Пушилин поздравил с заселением жильцов восстановленного дома в Кировском

Денис Пушилин пообщался с жильцами восстановленного дома. Фото: denis-pushilin.ru

В городе Кировское на северо-востоке ДНР жители начали возвращаться в поврежденный обстрелами дом спустя 6 лет. Их жилье восстановили. Глава Республики Денис Пушилин приехал в город, чтобы лично проверить качество ремонтных работ и пообщаться с жильцами. Об этом сообщает пресс-служба лидера Республики.

Денис Пушилин пообщался с жильцами восстановленного дома. Фото: denis-pushilin.ru

В 2014 году после попадания снаряда украинской армии в многоквартирном доме была разрушена кровля, несущие конструкции и межэтажные перекрытия в одном из подъездов.

К ремонту здания приступили в 2016 году, продолжили в 2020 году и потратили на это более 5,5 млн рублей. В доме восстановили крышу и стены, в квартирах заменили коммуникации, сантехнику и двери, установили новые кухонные плиты и водонагревательные баки.

В Кировском полностью восстановили дом, пострадавший от обстрела в 2014 году. Фото: denis-pushilin.ru

- Теперь нужно обживаться, мебель покупать. У людей крылья выросли, - отметила одна из жительниц дома во время встречи с Денисом Пушилиным.

Жительница дома Марина Катренко, работающая учителем начальной школы, пригласила Главу ДНР на чай. Фото: denis-pushilin.ru

Глава ДНР поблагодарил людей за проявленное терпение.

- Спасибо, что столько ждали! Сердце разрывается, когда видишь, сколько у нас невосстановленного жилья еще со времен 2014 года. И все же прошлый год показал, что мы многое можем. Тогда это был старт, в этом году будет больше объектов восстановления, - сказал Денис Пушилин.

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