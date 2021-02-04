Как жители относятся к вакцинации от коронавируса в ДНР

1 февраля в Донецкой Народной Республике стартовала вакцинация от коронавирусной инфекции Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В числе первых прививки от коронавируса в ДНР делают отдельным категориям населения - медикам, работникам сферы образования и социальных служб, а также сотрудникам силовых ведомств. Однако открыта запись для всех желающих граждан. Что думают жители ДНР о вакцинации? Это попыталась выяснить «Комсомолка».

Вячеслав Рыженко - преподаватель Донецкого национального технического университета:

- Пару недель назад в нашем университете составили список сотрудников, желающих пройти вакцинацию. В первых рядах записались возрастные преподаватели. Предупредили, что перед прививкой будет осмотр терапевта. Так что сейчас на кафедре только и разговоров о том, как в ближайшие дни не подхватить кукую-нибудь инфекцию. Мне важно вакцинироваться потому, что работаю со студентами, у меня их больше сотни человек. Да и живу с пожилыми родителями - не хочу рисковать их здоровьем.

Анастасия Селиванова - депутат Народного Совета:

- В первую очередь, я благодарна Российской Федерации за то, что поддерживают наших жителей и в рамках гуманитарной помощи передали в Республику вакцину от коронавируса. Поддерживаю вакцинацию и планирую обязательно сделать прививку. При этом понимаю, что этой партии вакцины на всех не хватит. В первую очередь, должны привиться те, кто на самой «передовой» в группе риска: медики, педагоги, социальные работники, представители силовых структур. В штатном режиме я подала заявку на вакцинацию, противопоказаний у меня нет. И если заявка будет рассмотрена положительно, сделаю прививку.

Виктор Пирогов - пенсионер:

- К вакцинации отношусь исключительно положительно. Сразу же после того, как я узнал о создании «Спутника V», решил, что при первой же возможности запишусь на прививку. Мне 83 года - я в группе риска. Доверяю этой вакцине и считаю, что это реальная возможность победить инфекцию, которая уже больше года беспощадно забирает жизни людей.

Юрий Борисенко - военнослужащий:

- Рад, что нам, наконец-то, привезли вакцину. У нас в подразделении составляли списки, и я уже записался. Моя супруга - домохозяйка, тоже запишется, как только начнется онлайн-запись. Двоих детей мы пока вакцинировать не планируем. Им еще нет и 10 лет.

Андрей Федоров - студент:

- Я считаю, что вакцинация от коронавируса - это шанс победить инфекцию, который нельзя упустить. Многие из моих друзей также, как и я, положительно относятся к вакцинации и уже записались в списки на сайте Минздрава. У меня есть знакомые, переболевшие коронавирусом. Это действительно страшная болезнь, которая во многих случаях протекает тяжело... Изначально не все верили в существование коронавируса, но сейчас отрицать это просто нельзя. К тому же, вакцина - это возможность его победить.

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