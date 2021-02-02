Сильный гололед в ДНР будет уже к концу недели

К выходным дороги в Республике заледенеют Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Гидрометцентр МЧС ДНР на этой неделе прогнозирует неустойчивую погоду с осадками. А дожди, которые идут вот уже несколько дней, сменятся морозами. Об этом сообщила начальник отдела общественных связей и международной деятельности МЧС Республики Наталья Гетова.

- Сейчас местами шквальный ветер и восемь градусов тепла, а за пару дней температура понизится до – 6 градусов. Будет обледенение и затрудненное движение по трассам, - рассказали в МЧС.

Осторожными нужно быть не только водителям, но и пожилым людям.

- Такие перепады температуры в 15 – 20 градусов плохо сказываются на хронических больных – гипертониках, пациентах с тахикардией и заболеваниями сосудов, - говорит донецкий терапевт, к.м.н. Евгений Смирнов. – Нужно держать лекарства под рукой, контролировать раз пять в день давление и пульс. Но для пожилых особенно опасны травмы при падении. Кости – то с возрастом становятся хрупкими. И наиболее частая травма – перелом шейки бедра – может стать роковой. Если вовремя не сделать операцию – постельный образ жизни до конца дней гарантирован. Так что проще позаботиться, чтоб продукты в такую погоду принесли родственники или соседи.

Кстати, операция по протезированию сустава шейки бедра «стартует» в Донецке от 180 тыс. руб. Само хирургическое вмешательство бесплатное, а вот протез и материалы стоят дорого.

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