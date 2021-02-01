Коронавирус в ДНР, последние новости на 1 февраля 2021 года: Сегодня в ДНР начинается вакцинация от Covid-19

В Республике на кислородной поддержке находятся 646 пациентов

За все время коронавирус в ДНР выявили у 20 426 человек.

- 31 января исследования на заболевание COVID-19 не проводились в связи с тем, что лаборатория находилась на санобработке, - сообщает Министерство здравоохранения.

На сегодня в ДНР на лечении (стационарном и амбулаторном) находятся 7838 пациентов, выписаны - 10 786 человек, летальных случаев - 1 802.

- За сутки выявлено 32 случая пневмоний, на 20 случаев меньше, чем за прошедшие сутки. Из них госпитализирован 21. Всего на лечении 1497 пациентов с пневмониями, из них 646 - на кислородной поддержке (плюс 9 за сутки), - говорится в сообщении Минздрава.

Всего в мире на 1 февраля 103 522 532 подтвержденных заболевших COVID-19 (+419 923 за сутки).

Министерство здравоохранения ДНР напоминает: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.

В Республике работает горячая линия Министерства здравоохранения - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефонов.

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