На Украине зарегистрировали законопроект, преследующий людей с российскими паспортами

Законодательное поле Украины пестрит русофобскими инициативами. Фото: архив «КП»

Все более явно и жестко проявляется враждебность украинской власти по отношению к жителям Донбасса. На прошлой неделе в Верховной Раде зарегистрирован ряд новых «мирных» законопроектов, которые предполагают административную и уголовную ответственность за сокрытие украинцами гражданства России. За это предусматривается наказание в виде лишения свободы от двух до пяти лет. Примечательно, что авторами очередного законотворческого шедевра выступили депутаты от президентской партии «Слуга Народа».

- Данная инициатива - яркий пример лживости киевской политической элиты. Иначе это трактовать нельзя, ведь буквально недавно, в декабре прошлого года, вице-премьер-министр, министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, говоря о паспортизации жителей Донбасса, заявлял: «Никто не будет предъявлять претензий тем гражданам, которые получили российские паспорта», - говорится в обзоре социально-гуманитарной ситуации, сложившейся на территории Донецкой Народной Республики вследствие военных действий, который регулярно составляет аппарат Уполномоченного по правам человека в ДНР.

Кроме того, на сегодня законодательство Украины не дает определения понятию «страна-агрессор».

- Публично именно так украинские власти вот уже семь лет называют Россию, но политический пиар и закон - разные вещи. И здесь важно понимать: появление в украинском законодательстве формулировки «Россия - страна-агрессор» (а без этого законопроект о наказании за паспорта можно считать мертворожденным) автоматически будет означать, что Украина в одностороннем порядке выходит из Минских соглашений, - констатируется в обзоре.

Законодательное поле незалежной давно пестрит русофобскими инициативами. Это и скандальный законопроект об интернировании, согласно которому русских в Украине предлагают изолировать в концлагерях, и законопроект «О государственной политике переходного периода в ОРДЛО после деоккупации», предусматривающий люстрацию, украинизацию, лишение жителей Республик права участия в выборах и многие другие нацистские практики для подавления населения ДНР и ЛНР. Чего только стоят постоянные акты лингвистического террора русскоязычных жителей, которые находят официальную поддержку государства.

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