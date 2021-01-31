«Мы будто перенеслись в счастливое наше прошлое»: Как Донецкая филармония возвращает жизнь вокзалу Ясиноватой

Как этот зал ожидания соскучился за людьми! Фото: Натальи Павловой

Вокзал Ясиноватой нас встречает эхом и сквозняками. На путях стоит несколько составов, но рельсы до того ржавые, что ясно – поезда тут нечасто бегают. А я помню время, когда они сияли серебром…

Красавец-вокзал. Фото: Натальи Павловой

Город жил железной дорогой

Громкоговоритель не смолкал, объявляя поезда, которые шли в различных направлениях Советского Союза, помню перекличку диспетчеров, особенно далеко разносившуюся в дождливую погоду, высокие ели под набрякшими снежными шапками, торжественные своды залов ожидания, а еще картины в тяжелых рамах: «Охотники на привале», «Ленин в Шушенском». Вокзал Ясиноватой напоминал живой организм, а двери его были в бесконечном движении, поглощая и выпуская реки народа. Особенное удовольствие, тогда в детстве, мне доставляло подойти к автоматическому расписанию-книжке на стене, нажать наобум кнопку какого-нибудь конечного пункта и с восторгом смотреть, как мелькают глянцевые страницы различных неведомых мне станций, пока, наконец, не откроется выбранная мною.

Очередей нет Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Все это исчезло, будто переместилось в какие-то порталы памяти, где все также пахнет вокзальными пирожками, а маленькая девочка с тающим эскимо разглядывает картины на стенах. Картины исчезли с приходом незалежной, затем сократились направления поездов, а с началом войны красавец-вокзал и вовсе опустел – в расписании всего несколько строчек: Иловайск, Дебальцево, Горловка, Мушкетово…

А когда-то здесь мчались поезда во все направления Советского Союза Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Наверное, для стороннего человека здесь нет ничего необычного, закономерно – война ведь, мне же, выросшей в этом городе, это – физически больно. Ясиноватая – крупнейшая станция, где целые семьи работали на железной дороге, стоит притихшая и печальная. В центре города уже шесть лет стоят разрушенные войной здания и восстанавливать их никто не берется. Также не первый год стоит закрытым железнодорожное училище № 69, машинисты, осмотрщики вагонов, электромонтеры, раньше выпускаемые им, больше стране не нужны.

Фолк-бэнд "Русский акцент". Фото: Натальи Павловой

В зал ожидания вернулись люди

А потому известие о том, что в здании железнодорожного вокзала Донецкая филармония организовывает концерт, отозвалось в сердце щемящей нежностью, и я будто снова вернулась в свое детство. Наполнить пустые своды вокзала музыкой, вдохнуть жизнь в его соскучившиеся залы ожидания – что-то в этом есть по-настоящему донецкое и жизнеутверждающее.

- Это уже второй концерт в здании Ясиноватского вокзала. Проект «Зал ожидания» был инициирован министерством культуры ДНР, при поддержке отдела культуры Ясиноватой и непосредственном участии в нем Донецкой филармонии, - рассказал заместитель генерального директора по концертной работе Донецкой филармонии Дмитрий Карась. – Сюда приезжают жители Ясиноватой и близлежащих сел.

Артисты будто не замечали холода. Фото: Натальи Павловой

Вокзал встречает нас сиянием своих шикарных люстр (любой дворец позавидует!) и холодом. Народ не снимает пальто и шуб, но настроению это не мешает – зал полон народа.

- Вокзал и железная дорога – это жизнь Ясиноватой. Сейчас у нас эту жизнь отняли. Вокзал стоит будто мертвый, люди ищут работу, кто в Донецке, кто в Макеевке, молодежь шатается неприкаянно, а некоторые уезжают из Донбасса навсегда, - делится впечатлениями со мною соседка по зрительному залу. – И этот концерт, он будто жизнь сюда вернул, хотя бы ненадолго. Как мы благодарны за это!

Эти рельсы раньше сияли серебром. Фото: Натальи Павловой

Словно портал в прошлое

Спрашиваю у женщины, как она узнала об этом концерте и узнаю, что в Ясиноватой, еще со времен СССР, живет и здравствует женсовет, там-то и предложили билеты. В который раз за этот день меня не покидает ощущение, что я перенеслась в прошлое.

А настоящее дежавю накрывает всех нас с началом концерта. Он состоит из песен, под которые выросло не одно поколение, в исполнении артистов Донецкой филармонии и аранжировке фолк-бэнда «Русский акцент» - «А снег идет», «Песенка про пять минут», «Хорошее настроение», «Падает снег» и многие другие. Чистые голоса наполняют своды вокзала, а акустика в нем такая потрясающая, что не каждый концертный зал такой похвастается.

Концерт прошел на одном дыхании. Фото: Натальи Павловой

Это больше, чем концерт, больше чем просто песни. Артисты выступают в огромном холодном зале ожидания, где сцена согревается единственным калорифером. Но люди принимают их настолько тепло – многие подпевают знакомые строчки, овации не стихают, что забываешь о пустом вокзале и замерших локомотивах на путях.

Зрители аплодировали стоя. Фото: Натальи Павловой

Это был настоящий подарок для ясиноватцев. Фото: Натальи Павловой

И хочется, чтобы этот портал в счастливое прошлое, который открылся с помощью музыки, стал нашим настоящим и будущим. Будто людям дали надежду, что когда-то тут снова побегут поезда во всех направлениях, как кровь по артериям и жизнь вернется в наш истерзанный Донбасс.

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