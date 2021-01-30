Это история жизни большой семьи, людей, которые пережили Великую Отечественную войну. Фото: Инна Комарова

Там русский дух… там Русью пахнет! Все мы со школьной скамьи помним эти строки авторства великого Александра Пушкина. Но лично для меня они обрели истинный смысл при просмотре первой премьеры МДТ имени Марка Бровуна 2021 года спектакля-истории с русской душой «Хоть день, да наш!» режиссёра Анны Цыбань по пьесе российского драматурга, автора сценария фильма «Любовь и голуби» Владимира Гуркина. Это история жизни большой семьи, людей, которые пережили Великую Отечественную войну, но при этом не растеряли чистоту и свет своих сердец, веру в лучшее, любовь, верность, детскую непосредственность.

В Донецком драмтеатре состоялась первая премьера спектакля по мотивам советского фильма «Любовь и голуби». Фото: Инна Комарова

В Донецком драмтеатре состоялась первая премьера спектакля по мотивам советского фильма «Любовь и голуби». Фото: Инна Комарова

Так совпало, что спектакль «Хоть день, да наш!» представлен зрителю сразу после того, как 2021 год в Республике был объявлен Годом русской культуры. Хотя режиссер-постановщик Анна Цыбань в совпадения не верит.

- Наш спектакль с русской душой. Конечно удивительно, что он дает старт Году русской культуры и проходит параллельно с интеграционным форумом «Русский Донбасс». Но это не совпадение. Просто мы следуем за своим русским духом, своей русской душой, - сказала режиссер.

В Донецком драмтеатре состоялась первая премьера спектакля по мотивам советского фильма «Любовь и голуби». Фото: Инна Комарова

Автор пьесы Владимир Гуркин посвятил ее своим бабушкам и дедушкам, людям, которые вынесли на своих плечах тяжелейшую войну и все тяготы послевоенной жизни.

По словам Анны Цыбань, работа над спектаклем разбудила в каждом причастном к постановке воспоминания о бабушках и дедушках, своих прародителях, героях Отечественной войны.

- «Хоть день, да наш!» нам очень дорог. В него мы вложили нашу память. Вы не представляете, сколько за это время мы рассказали друг другу историй о наших родных и близких. Кто-то достал свои семейные архивы, кто-то принес фотографии родных еще 1929 года. Мы вспомнили своих бабушек, дедушек, прабабушек, прадедушек. В жизни на это никогда не хватает времени. А ведь это так важно – уделить время своим старикам, расспросить их об их родителях и прародителях, вернуться к своим корням, вспомнить свою историю, - считает Анна Цыбань.

В Донецком драмтеатре состоялась первая премьера спектакля по мотивам советского фильма «Любовь и голуби». Фото: Инна Комарова

В самом спектакле нет войны. Повествование начинается в 1941 году, а продолжается в 1949.

Простая и в то же время философская фраза «Хоть день, да наш» выбрана постановщиками не случайно – в ней заключена вся суть русской души.

- Эта позиция – хоть день, да наш, живем здесь и сейчас, побудем счастливыми, пока еще можем – она как нельзя лучше характеризует русский народ. Когда любишь - на всю, ненавидишь – на всю, когда враги – на всю жизнь, а если друзья, то тоже навсегда, - подчеркивает режиссер.

Художник-постановщик, заслуженный работник культуры ДНР Руслан Фадиенко смог максимально достоверно передать картину быта уральской деревни 40-х годов прошлого века. Анна Цыбань нашла архивные цветные фотографии тех времен и по этим образам были разработаны костюмы.

- В подготовке спектакля участвовал весь коллектив театра. Коллеги приносили из дома бабушкины платья, домотканые дорожки, вязаные коврики, посуду, скатерти, постельное белье тех времен. Практически весь реквизит мы достали из сундуков своих бабушек, - добавила Анна Цыбань.

В Донецком драмтеатре состоялась первая премьера спектакля по мотивам советского фильма «Любовь и голуби». Фото: Инна Комарова

В спектакле звучат настоящие уральские переборы, старинная казацкая песня.

В постановке «Хоть день, да наш!» задействованы сильнейшие артисты театра, два равноценных по творческим возможностям состава: народный артист ДНР Владимир Швец, заслуженная артистка ДНР Мария Марченко, заслуженный артист Украины Руслан Слабунов, Елена Лесогорова, Юлия Шафир, Михаил Бовдуй, Максим Селиванов и другие.

От себя хочу сказать, что спектакль «Хоть день, да наш!» вызовет у вас самые теплые и светлые чувства. Герои покажутся такими родными и знакомыми, вы будто побываете в кругу семьи, где царит любовь, уважение и забота.

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