Атаман Черноморского Казачьего Войска Абхазии Вадим Мироненко привез детям Донбасса подарки

Участники дружественной встречи: Вадим Мироненко, Оксана Грубальская, Юлия Гончарова, Виктор Неер, Мария Ермак, Николай Охрименко, Елена Кочетова и Леон Ашба (слева направо). Фото: Вадим Мироненко

В рамках договора о совместных мероприятиях и сотрудничества в гуманитарной сфере, Донецкую Народную Республику с рабочей поездкой посетил Войсковой Атаман Черноморского Казачьего Войска Абхазии Вадим Николаевич Мироненко.

Совместно с Союзом писателей ДНР, организацией «Землячество Алании» и депутатами ДНР организована встреча, на которой прошло торжественное награждение: Георгиевский Крест получил военнослужащий Тимур Малкаров. Медали «За благотворительность и милосердие» вручены общественным деятелям и волонтерам Юлии Гончаровой, Олесе Климук, Виктору Нееру, Ирине Полторацкой и Наталье Ханиной. На эту встречу Вадим Мироненко привез художественный фильм «Каман» о грузинско-абхазском конфликте.

111 особенных воспитанников специализированной школы – интернат № 29 г. Донецка получили подарки от детей Абхазии. Фото предоставлено Вадимом Мироненко

- В этом фильме показана наша война в Грузино - Абхазском конфликте 1992-1993 годов, где важную роль сыграли ополченцы и казаки-добровольцы, - пояснил Вадим Николаевич. – Жители Абхазии горячо поддерживают ваше стремление к независимости и потому наши дети активно собирали подарки для ребят Донбасса, именно так зарождается дружба.

Сладкие подарки от детей Абхазии получили воспитанники школы «Олимпийского резерва», ученики конно-спортивного клуба «Татерсаль», особенные дети из общественной организации людей с ограниченными возможностями «Шаг на встречу», в школу - интернат № 29 г. Донецка Войсковой Атаман привез несколько ящиков абхазский мандаринов. Ребятам из коммунального учреждения «Детский социальный центр администрации г. Донецка» вручили не только ароматные мандарины и конфеты от детей Абхазии, но и учебники, и канцелярские товары.

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