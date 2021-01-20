Горловчанину грозит высшая мера наказания за убийство 4-летней девочки

Злоумышленника задержали по горячим следам. Фото: Скриншот видео МВД ДНР

В Горловке по горячим следам задержали местного жителя, которого подозревают в убийстве 4-летней девочки. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Донецкой Народной Республики.

В ходе следствия правоохранители выяснили, что местная жительница пришла с малолетней дочерью в гости к знакомому. Женщина принесла с собой спиртное, а хозяин жилища уже с утра находился в состоянии алкогольного опьянения.

В ходе застолья хозяин квартиры заходил к соседке за термометром и раскрасками для ребенка.

- Спустя время мать девочки уехала, оставив ребенка в квартире у собутыльника, - рассказывают в правоохранительном ведомстве.

Ближе к вечеру соседка поинтересовалась состоянием девочки и пригласила ее в гости.

- Я позвонила ему. Он сказал, что ребенок у него, а подруга ушла, мол у нее дела. Я пригласила ребенка в гости. Она поигралась у нас, мы ее покормили. Я сказала соседу, чтобы он позвонил маме девочки. Она ему в трубку высказалась нецензурными словами и сказала, что придет завтра, - рассказала женщина.

Хозяин квартиры забрал девочку. Через какое-то время ребенок начал капризничать, что разозлило пьяного мужчину.

- Я ей сказал: Сейчас я тебе дам! - рассказывает полицейским подозреваемый. - Она подскочила с дивана и побежала на кухню, я ее догнал и ударил. Она упала, я думал потеряла сознание. Еще приговорил: ну, лежи-лежи… Проходит минут 25-30 – тишина. Подошел к ней, а она не шевелится. Я послушал, а сердце уже не билось.

Испугавшись ответственности за содеянное, злоумышленник решил расчленить труп и спрятать части в различных местах. Подозреваемый был задержан по горячим следам.

- Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы либо смертной казни, - сообщила помощник по общественным связям начальника Горловского городского управления Министерства внутренних дел Республики Ольга Зеленова.

Мать погибшей девочки узнала о смерти дочери лишь на следующий день.