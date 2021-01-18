Дончане, наконец-то, дождались настоящей зимы. За ночь выпала едва ли не месячная норма снега. Несмотря на приближающийся комендантский час, на площади Бакинских Комиссаров автолюбители выписывали круги, скользили по мокрой дороге и выходили из крутых виражей. Вскоре их сменили водители снегоуборочной техники. К утру дороги в Республике расчищали и посыпали более двухсот снегоуборочных машин.- В первую очередь убирают от снега магистральные улицы, где ездит общественный транспорт, и подъезды к объектам жизнеобеспечения, - сообщил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Сергей Наумец.В Донецке тротуары и сложные участки вручную расчищают более 4500 коммунальщиков и работников предприятий районов города. К концу текущей недели гидрометцентр МЧС ДНР прогнозирует потепление до + 4 градусов в дневное время. Правда, на дорогах сохранится гололедица и снежный накат за счет мороза ночью.