Зима долго откладывала свой приход в Донецк, пугая то ветром, то ледяными дождями. И вот в канун Крещения в Республике выпала за одну ночь едва ли не месячная норма осадков. Снежный покров достигает 25 см! К тому же мороз крепчает и столбик термометра стремится к - 20! Синоптики потепления в ближайшие дни пока не обещают. И если люди в состоянии справиться с этим, то животным помочь некому.- Сегодняшняя погода - кошмар для работников приюта! Если у вас этот понедельник оказался выходным - не теряйте время. Мы с хвостиками будем очень благодарны за помощь в расчистке территории от снега. У кого есть возможность - приезжайте с 10.00 до 15.00, по возможности возьмите лопаты, - просит руководитель приюта «ПИФ» Виктория Васильева. - Приходите, пока снег мягкий, не взялся ледяной коркой и с ним относительно легко справиться.Шутка ли, в приюте содержится около 800 собак, которых нужно ежедневно кормить, чистить их вольеры, а многих и лечить.- Конечно, мы нуждаемся в помощи всегда, но особенно сложно зимой – нужно и вольеры обогревать, и питание животным увеличивать, - рассказывает Виктория. – Мы, разумеется, готовимся заранее к зимнему периоду. Ремонтируем вольеры, соломы закупили достаточно на подстилку. За эти годы, какие у нас ни были в Донбассе морозные зимы, ни одно животное у нас не замерзло.Но остается то, в чем ежедневно приют испытывает нужду – это добровольцы и деньги. Приходите помочь животным, предварительно позвонив в приют по телефону: +38071 316 60 60Также можно помочь посильным взносом, поверьте каждый ваш рубль пойдет в дело, ведь на содержание такого огромного количества животных уходит ежемесячно 500 тысяч рублей!Карта Приватбанка: 4149 4993 4185 1960 Афонина ВитаКарта Сбербанка: 4276 3801 3492 7685 Васильева ОльгаQIWI: +380991199880Карта ЦРБ Донецк- 1013 2704 2557 4383 Виктория Васильева, срок действия 07/20ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Минздраве ДНР рассказали, как решают проблему качества питьевой водыВ Республике усилят контроль за водой, которая поступает по каналу «Северский Донец — Донбасс» (подробности)