«Человек и металл. Наш край в эпоху меди и бронзы» – так будет называться новый экспозиционный зал, над созданием которого трудятся сотрудники Донецкого республиканского краеведческого музея. Открыть его планируют в ближайшее время.Экспозиция представляет вещественную культуру народов, живших вдоль течения Северского Донца и населявших степи Приазовья в эпоху меди и бронзы, когда человек из руды научился выплавлять цветные металлы и делать из них оружие и инструменты для различных промыслов.- В ту эпоху здесь, сосуществуя и сменяя друг друга, жили представители индоевропейских народов, современников шумеров и древних египтян, финикийцев и загадочного народа долины Инда, - рассказывают нам сотрудники музея. - Они пользовались медными серпами и убивали друг друга бронзовыми кинжалами, но, в отличие от великих цивилизаций древности, они не изобрели письменности, не сохранили для потомков имен своих богов и повествований о подвигах эпических героев. Поэтому практически вся информация, которую мы имеем по этому периоду истории, является результатом работы археологов.Многие из нас могли наблюдать в донецкой степи земляные насыпи (курганы). Это и есть погребальные комплексы, современники и аналоги древних египетских пирамид. На протяжении многих лет сотрудники отдела археологии раскапывают и изучают эти памятники духовного и материального наследия древнего населения Донбасса.Ярким украшением зала станет каменный календарь, относящийся ко второй половине II тысячелетия до нашей эры. Археологи обнаружили его во время раскопок одного из курганов в Добропольском районе.- В 2011 году возле села Попов Яр археологическая экспедиция нашего музея проводила раскопки. Тогда мы исследовали пять курганов. В них были найдены погребения, которым несколько тысяч лет. И в самом большом – третьем кургане – нашли вот эту плиту, – говорит старший научный сотрудник отдела охраны памятников археологии Анатолий Усачук. – В 1981 году экспедиция Киевского университета здесь уже копала группу курганов – на другой стороне балки. У них был довольно интересный материал. Но найденная плита –уникальная находка. Эта плита перекрывала погребение эпохи поздней бронзы – комплексу больше трех с половиной тысяч лет. С двух сторон на плите были обнаружены системы знаков: лунки по кругу и проточенные в песчанике горизонтальные и вертикальные линии.- Для чего была создана эта плита? Что означают знаки на ней?- Погребению и плите над ним – немногим более трех с половиной тысяч лет. Что за система знаков выбита на плите доподлинно неизвестно. С обеих сторон на плите есть схожие проточенные полосы и круги из выбитых лунок. Эти системы знаков могли использоваться для каких-то обрядов. Возможно, система лунок по кругу обозначала какой-то календарь. Круги из лунок натолкнули ростовского археоастронома на мысль, что это солнечные часы. Исследовательница написала статью, в которой доказывает, что в эпоху позднего бронзового века при помощи системы лунок на плите можно было рассчитывать время суток. Не могу сказать, какая из двух версий – календарная или часовая – правильная. За более чем сто лет, таких погребений раскопано в наших степях более десяти тысяч, а подобных плит найдено только три.- А где были найдены другие?- В семи километрах от нашей находки в 1996 году мы уже находили подобную плиту, но она не перекрывала захоронение, а стояла в яме в качестве стенки каменного ящика. А после нашей находки в 2011 году выяснилось, что еще в 1981 году в Ростовской области археологи нашли такую же плиту, которая перекрывала погребение эпохи поздней бронзы. Буквально несколько лет назад пару плит нашли возле курганов в той же Ростовской области.КстатиМузей намерен открыть три зала по истории Донбасса - от первобытного времени до Средневековья. Экспозиция «Человек и металл. Наш край в эпоху меди и бронзы» - это продолжение открытого в декабре позапрошлого года зала «Человек и кремень. Освоение края в каменном веке».Продолжение следует...«Комсомолка» обращается к читателям!Стали очевидцем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Присылайте свои истории, фотографии и видео в редакцию «Комсомолки».Почта: kpdonetsk@yandex.ru