Всемирно известный врач-комбустиолог, директор Донецкого института неотложной и восстановительной хирургии имени Гусака Эмиль Фисталь констатировал, что 2020 год был тяжелым из-за непрекращающейся блокады со стороны Киева и ситуации с новым коронавирусом.- Недавно проснулся я ночью и подумал, что в XXI веке наступает 21 год (это ж счастливое число) и после високосного – наверное, не может не повезти нашему народу, нашей стране, - Эмиль Яковлевич «КП» рассказал, как у него родилось стихотворение, которое он посвятил людям.Новогодние пожелания в 21 годуВ новом году двадцать первого векаДолжна измениться судьба человека,Который в Донбассе шесть лет, как в аду,В блокаде живёт, познавая нужду.Войну перенесший и горечь разлуки,Разруху, смерть близких, страданья и муки,Инфаркты, инсульты, ковидпневмонии,Ожоги, ранения и анемии.У нас пострадавшие все на виду,Пусть им повезёт в двадцать первом году:Останутся в прошлом лишенья народа,Невинные люди получат свободу,Займутся культурой и спортом на воле,И будут работать в цехах и на поле.Здоровая нация будет расти,Решая проблемы на трудном пути.А год двадцать первый пусть станет по сути –Началом судьбы… И решит ее – Путин.24.12.2020г.Э.ФистальКогда началась война, Эмиль Фисталь мог выбрать любую точку на карте, где его встретили бы со всеми почестями. Но он остался в военном Донецке. В институте неотложной и восстановительной хирургии, который Эмиль Яковлевич возглавляет с первых дней противостояния в Донбассе, вылечили около двух тысяч раненных.Раньше Фисталя знали, как высоклассного врача-комбустиолога, поставившего на ноги не одну сотню сильно обожженных шахтеров. Больше 55 лет он ежедневно спасает жителей Донбасса и других регионов, без выходных и праздников борясь за жизнь каждого и помогая, казалось бы, в безнадежных ситуациях.Герой труда Республики рассказал «КП», что самым тяжелым пациентом в его практике была местная жительница с ожогами 97 процентов поверхности тела в 2012 году. Ему удалось спасти пострадавшую. Еще четырьмя годами ранее Эмиль Фисталь принимал участие в лечении 16-летнего юноши из Санкт-Петербурга, сильно пострадавшего при пожаре. Тогда за помощью к Эмилю Яковлевичу обратились российские коллеги, и для этого сложнейшего пациента из Донецка отправили несколько десятков доз спасительной кожи, выращенной в лаборатории института. Впервые в мировой практике удалось спасти и вылечить ребенка, получившего ожоги площадью 98 процентов поверхности тела! За это в 2008 году Фисталь был удостоен главной премии РФ - Премии лучшим врачам России «Призвание».Это два беспрецедентных случая в мировой медицине, когда удалось спасти почти полностью обгоревших людей. Эмиль Яковлевич выполнял пластические операции не только в Донбассе, но и в других города Украины и Европы.КСТАТИВ Донецкой филармонии состоится музыкальная передача «Ритмы и рифмы в медицине»Творческие вечера «Музыка для здоровья» Эмиль Фисталь начал вести во время войны.На 20 февраля (на День рождение Эмиля Яковлевича) в Донецкой филармонии запланирован его творческий вечер с психологом Галиной Фирсовой «Музыка для здоровья». Очередная музыкальная передача будет называться «Ритмы и рифмы в медицине».- Надеюсь, ситуация с коронавирусом не помешает творческому вечеру и программа «Музыка для здоровья» состоится, - сказал «КП» профессор, директор Донецкого института неотложной и восстановительной хирургии имени Гусака Эмиль Фисталь.Давно известно, что музыка положительно влияет на здоровье человека. К примеру, в Китае врачи даже выписывают рецепты при том или ином заболевании на покупку диска определенного композитора.- То, что музыка оказывает целительный эффект на организм человека, - доказанный наукой факт. К примеру, вибрации саксофона положительно действуют на печень, флейта - на легкие и сердце, - Эмиль Фисталь пояснил механизм музыкотерапии.Музыка для него – давнишнее увлечение. Он играл в студенческом оркестре на гитаре, мандолине и контрабасе. С оркестром много гастролировал от Москвы до Одессы. Как бывший «стиляга», он особенно любит джаз. В джазовой программе из цикла «Музыка для здоровья» Эмиль Яковлевич выступает не только как ведущий, но и как джазмен.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В начале 2021 года республики Донбасса получат первую партию российской вакцины от коронавирусаВ числе первых пройти вакцинацию смогут полицейские, спасатели, медики и учителя (подробнее)