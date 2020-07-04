2020-07-04T12:15:30+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в ДНР: За сутки зарегистрировано 23 случая заражения, всего в Республике 1234 заболевших Covid-19

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ДНР на 4 июля 2020 года
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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За все время выявлено 1234 зараженныхЗа все время выявлено 1234 зараженныхФото: Алексей БУЛАТОВ
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В министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики сообщили, что коронавирус в ДНР зарегистрирован еще у 23 жителей.

- Согласно исследованиям, проведенным 3 июля, выявлено 23 случая заболевания Covid-19, - говорится в сообщении.

Отмечается, что из числа новых зараженных – один случай был обнаружен у прибывшего из России.

- Другие случаи коронавирусной инфекции Covid-19 выявлены у лиц контактных с заболевшими ранее, среди них восемь медицинских работников, - говорят в Минздраве Республики. - В настоящее время состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь.

За сутки выздоровели девять человек. Зарегистрирован один летальный случай. Скончалась женщина в возрасте 82 лет.

За все время коронавирусная инфекция была выявлена у 1234 жителей. Из этого числа 542 человека выздоровели и были выписаны из больницы. Зарегистрировано 76 летальных случаев. Лечение продолжают 616 пациентов.

В здравоохранительном учреждении Республики сообщили, что на подконтрольной Киеву территории ДНР за сутки выявили два новых случая. За все время зарегистрировано 599 зараженных коронавирусом.

- Напоминаем о важности соблюдения профилактических мер, а также санитарно-гигиенических рекомендаций: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах, - обратились к жителям Республики в Минздраве ДНР.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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