Эхо дистанционки: Что делать, если с вас требуют деньги за занятия, которых не было

Учебный год с его дистанционкой, домашними уроками по скайпу, кучей фото заданий, высылаемых ежедневно учителю, окончился. Так, во всяком случае, думала я. Пока мне не позвонили из художественной школы.

Вспомнили через три месяца

Мой ребенок занимается в ней не первый год. Три весенних месяца, в связи с ситуацией, занятий не было совсем. Не было организовано и дистанционное обучение. О нас вообще никто не вспоминал и даже ни разу не позвонил.

Вспомнили о нас неделю назад, мол, оплатите обучение - все три месяца. Я даже поперхнулась от такой наглости. Спросила, почему при отсутствии услуги я должна платить? Оплачивать факт, что дочка просто числится в школе?

На что я услышала глубокомысленное изречение: «Ведь вы, когда в отпуск уезжаете, жилье оплачиваете?» Логика блестящая! Конечно, оплачиваю, ведь мои вещи остаются там, и квартира остается моей! Я вот знаю даже, что, когда люди приводят доказательства своего длительного отсутствия, то их освобождают от части коммунальных платежей.

- Я просто пожалел вашу дочку, не стал нагружать ее заданиями, - заявил на голубом глазу педагог, рассчитывая, что я умилюсь его благородству.

А я думаю, это педагог пожалел себя, судя по всему, не зная с какой стороны подойти к компьютеру и как организовать дистанционку. У меня вот знакомая девочка даже занималась тхэквандо по Вайберу, записывая занятия для своего тренера. Он ее мотивировал, чтобы форму не потеряла и ребенок чувствовал искреннюю заинтересованность педагога в результате.

Дистанционку все будут вспоминать, как страшный сон - и родители, и учителя.Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Сольфеджио по скайпу

- Мы учимся в музыкальной школе. Заключили договор, - поделилась со мной своим опытом дончанка Елена. - Начался карантин и несколько недель не было занятий. Затем преподаватель сама позвонила мне и начались уроки по скайпу. Причем очень результативно - дети получили призовые места в онлайн конкурсах. Конечно же, будем оплачивать! А платить за воздух не стала бы.

И такая она оказалась не одна.

- У нас даже 87-летний преподаватель по скайпу занимался. И сдавали онлайн, и оплатили вовремя, да, но у нас государственная школа искусств, не частная, - рассказала еще одна дончанка Виктория. - А там же и отчитываться преподавателям нужно. Так что по зуму было сольфеджио и музыкальная литература, по вайберу - фортепиано, ну а предмет (виолончель) - по скайпу. Если вашего ребенка преподаватель забыл, а теперь требует денег – это называется мошенничество.

К сожалению, очень много оказалось таких, как я. О которых не вспоминали все это время, а теперь требуют деньги. Многие платят, просто не хотят портить отношения и боятся предвзятого отношения к ребенку.

- Нам осталось доучиться в художке один год, не хочется бросать обучение из-за всей этой ситуации, - объясняет моя знакомая. – Мои нервы дороже, пошла и заплатила, хотя с дочерью никто все это время не занимался.

А что думают юристы

Итак, при отсутствии услуги правомерно ли с вас требуют деньги во всех этих кружках?

За разъяснениями «Комсомолка» обратилась в группу «Юридическая фирма ДНР».

Оказывается, 7 апреля министерство образования издало указ «О реализации образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в образовательных организациях общего и дополнительного образования».

Где говорится о том, что во время режима повышенной готовности образовательные учреждения с помощью электронного обучения и дистанционных образовательных технологий осуществляют эту самую образовательную деятельность.

Далее Правительство ДНР издало постановление об утверждении правил оказания платных образовательных услуг, где пунктом № 6 значится:

«Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ в соответствии с образовательными программами (частью образовательной программы) и условиями договора».

Кстати, там же идет речь о том, что исполнитель может снизить стоимость платных образовательных услуг, а вот увеличение стоимости после заключения договора не допускается.

Таким образом, вердикт юристов краток: указания министерства не выполнены, услуга не получена и оплата не проводится.

- А, кроме того, если этого разъяснения будет мало и возникнут разногласия, то есть еще защита прав потребителя и гражданский кодекс, - подытожила юрист.

Итак, не спешите платить за неоказанные услуги. И будем надеяться, что с сентября мы все будем вспоминать дистанционку, как дурной сон, дети вернутся в кружки и школы, а педагоги будут обучать их не по скайпу.