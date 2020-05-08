«Уйдут старики - все эти памятники снесут!» Дончанин фотографирует оставшиеся монументы Воинам Великой Отечественной войны на Украине

Начавшаяся в Донбассе война заставила разъехаться многих. Кто в Россию, кто за рубеж, кто в Украину. В Украину в основном уехали из-за убеждений. Но много и таких, которые уехали по семейным обстоятельствам, но взгляды и убеждения у них все те же, несмотря на круглосуточную украинскую пропаганду.

Памятники советским воинам-освободителям не снесены в селах Украины. Фото: Л.Жуков

Так случилось и с моим знакомым Леонидом и его семьей. В 2015 они вынуждены были уехать в Киев к пожилым родителям жены Леонида. Недавно мой знакомый нашел работу, которая связана с частыми разъездами по всей Украине. В основном по центральной ее части. Во время таких поездок Леня фотографирует памятники павшим во время Великой Отечественной Войны воинам. Начиная с осени у меня накопилось достаточное количество фотографий памятников, стел, монументов воинам-освободителям. На фото все они аккуратные, ухоженные, заботливо покрашенные.

Памятники советским воинам-освободителям не снесены в селах Украины. Фото: Л.Жуков

Я попросила разрешения опубликовать снимки – надо же – центральная Украина, деревни, села, а такие красивые памятники! Не ведется народ на современную пропаганду! Ничего у Киева с его маками и искаженной историей не получится!

Но не все так прекрасно, как казалось.

- Леня, это везде такие памятники?

- Не везде. Есть памятники, где сбиты звезды. Я такие не фотографирую.

Многие памятники нуждаются в ремонте, но ухожены. И звезды на месте. Фото: Л.Жуков

- Какие звезды? Ордена?

- Нет, именно звезды. Стоит, например, стела, вверху, на шпиле, всегда звезда. Вот ее сбивают. Орден Отечественной Войны при этом почти всегда целый.

Некоторые памятники ухожены особенно старательно. Фото: Л.Жуков

- Много таких?

- Нет. 10-20 процентов, не больше. Очень много с фотографиями погибших односельчан. Все в первозданном виде, как их построили в советское время.

Фотография участвовавшего в войне родственника - до сих пор предмет гордости. Фото: Л.Жуков

- Но зато за ними следят

- Всем нужен ремонт. Их подкрашивают, чистенько, но они разрушаются, денег давно не выделяется и уже не выделится, наверное. Есть вообще заброшенные.

Многие памятники нуждаются в ремонте. Фото: Л.Жуков

- Есть шанс, что все-таки восстановят?

- Там почти никто ничего не помнит и не знает. Молодежь отупелая. Школы – ужас. Там им свою историю читают. В каждой школи есть доски с АТОшниками. Именами АТОшников называют улицы с их фотками на домах. На кладбищах памятники им с флагами на самых видных местах. Народ грязный. Молодежь как в средневековье, денег нет.

Некоторые памятники ухожены особенно старательно. Фото: Л.Жуков

- Работы нет?

- Есть фермеры. НО им пять-десять человек нужны, чтобы обрабатывать землю. Остальные без работы. Колхозы кое-где остались, но мало.

Большинство памятников воинам-освободителям в селах Украины ухожены. Фото: Л.Жуков

- Кто же следит за памятниками?

- Пожилые. Уйдут они – снесут все памятники

Большинство памятников воинам-освободителям в селах Украины ухожены. Фото: Л.Жуков

Некоторые памятники ухожены особенно старательно. Фото: Л.Жуков

Большинство памятников воинам-освободителям в селах Украины ухожены. Фото: Л.Жуков

Кое-где в Украине сохранились памятники даже транспорт времен Великой Отечественной

Большинство памятников воинам-освободителям в селах Украины ухожены. Фото: Л.Жуков

Большинство памятников воинам-освободителям в селах Украины ухожены. Фото: Л.Жуков

Когда отцветают цветы - стоят венки. Фото: Л.Жуков

Памятники ухожены в любое время года. Фото: Л.Жуков

Ухожены даже небольшие памятники. Фото: Л.Жуков