«Уйдут старики - все эти памятники снесут!» Дончанин фотографирует оставшиеся монументы Воинам Великой Отечественной войны на Украине
Начавшаяся в Донбассе война заставила разъехаться многих. Кто в Россию, кто за рубеж, кто в Украину. В Украину в основном уехали из-за убеждений. Но много и таких, которые уехали по семейным обстоятельствам, но взгляды и убеждения у них все те же, несмотря на круглосуточную украинскую пропаганду.
Памятники советским воинам-освободителям не снесены в селах Украины. Фото: Л.Жуков
Так случилось и с моим знакомым Леонидом и его семьей. В 2015 они вынуждены были уехать в Киев к пожилым родителям жены Леонида. Недавно мой знакомый нашел работу, которая связана с частыми разъездами по всей Украине. В основном по центральной ее части. Во время таких поездок Леня фотографирует памятники павшим во время Великой Отечественной Войны воинам. Начиная с осени у меня накопилось достаточное количество фотографий памятников, стел, монументов воинам-освободителям. На фото все они аккуратные, ухоженные, заботливо покрашенные.
Памятники советским воинам-освободителям не снесены в селах Украины. Фото: Л.Жуков
Я попросила разрешения опубликовать снимки – надо же – центральная Украина, деревни, села, а такие красивые памятники! Не ведется народ на современную пропаганду! Ничего у Киева с его маками и искаженной историей не получится!
Но не все так прекрасно, как казалось.
- Леня, это везде такие памятники?
- Не везде. Есть памятники, где сбиты звезды. Я такие не фотографирую.
Многие памятники нуждаются в ремонте, но ухожены. И звезды на месте. Фото: Л.Жуков
- Какие звезды? Ордена?
- Нет, именно звезды. Стоит, например, стела, вверху, на шпиле, всегда звезда. Вот ее сбивают. Орден Отечественной Войны при этом почти всегда целый.
Некоторые памятники ухожены особенно старательно. Фото: Л.Жуков
- Много таких?
- Нет. 10-20 процентов, не больше. Очень много с фотографиями погибших односельчан. Все в первозданном виде, как их построили в советское время.
Фотография участвовавшего в войне родственника - до сих пор предмет гордости. Фото: Л.Жуков
- Но зато за ними следят
- Всем нужен ремонт. Их подкрашивают, чистенько, но они разрушаются, денег давно не выделяется и уже не выделится, наверное. Есть вообще заброшенные.
Многие памятники нуждаются в ремонте. Фото: Л.Жуков
- Есть шанс, что все-таки восстановят?
- Там почти никто ничего не помнит и не знает. Молодежь отупелая. Школы – ужас. Там им свою историю читают. В каждой школи есть доски с АТОшниками. Именами АТОшников называют улицы с их фотками на домах. На кладбищах памятники им с флагами на самых видных местах. Народ грязный. Молодежь как в средневековье, денег нет.
Некоторые памятники ухожены особенно старательно. Фото: Л.Жуков
- Работы нет?
- Есть фермеры. НО им пять-десять человек нужны, чтобы обрабатывать землю. Остальные без работы. Колхозы кое-где остались, но мало.
Большинство памятников воинам-освободителям в селах Украины ухожены. Фото: Л.Жуков
- Кто же следит за памятниками?
- Пожилые. Уйдут они – снесут все памятники
Большинство памятников воинам-освободителям в селах Украины ухожены. Фото: Л.Жуков
Некоторые памятники ухожены особенно старательно. Фото: Л.Жуков
Большинство памятников воинам-освободителям в селах Украины ухожены. Фото: Л.Жуков
Кое-где в Украине сохранились памятники даже транспорт времен Великой Отечественной
Большинство памятников воинам-освободителям в селах Украины ухожены. Фото: Л.Жуков
Большинство памятников воинам-освободителям в селах Украины ухожены. Фото: Л.Жуков
Когда отцветают цветы - стоят венки. Фото: Л.Жуков
Памятники ухожены в любое время года. Фото: Л.Жуков
Ухожены даже небольшие памятники. Фото: Л.Жуков
Заметьте - никаких вышиванок, все как должно быть. Фото: Л.Жуков
ИСТОЧНИК KP.RU