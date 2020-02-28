2020-02-28T17:10:31+03:00
Политика

Диана Шурыгина приехала в ДНР и расстроилась из-за комендантского часа

В воюющей Республике звезда телепередач «Пусть говорят» отведала кухню местного «ДонМака»
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
Поделиться:
Комментарии: comments1
В Донецке Диана Шурыгина отведала кухню местного «ДонМака». Фото: Инстаграм / Денис РебровВ Донецке Диана Шурыгина отведала кухню местного «ДонМака». Фото: Инстаграм / Денис Ребров
Изменить размер текста:

Диана Шурыгина, имя которой миллионы людей узнали после телепередачи «Пусть говорят» с Андреем Малаховым, приехала в Донецкую Народную Республику. В Донецке она не одна – судя по всему со своим бойфрендом, который родом из Докучаевска.

– Всем привет! Не знаю, потеряли вы нас или нет, но вчера был просто пипец. Мы ехали на такси из одного города в другой город. Ночью были какие–то ямы, прорвало сразу два колеса. В тот момент мне говорят, что... Я не знаю как это сказать. Говорят: «Диана, в этом городе комендантский час. После 11 вечера никуда ходить нельзя». Я просто в шоке. Я не знала, что такое есть. Денис, оказывается, мне в Москве говорил, что мы едем туда, где комендантский час и могут после 11 вечера забрать на 15 суток. Конечно же, я его в Москве не слушала, – рассказала Диана своим подписчикам в Инстаграме.

В отделение полиции Шурыгина не попала. Видимо, успела добраться в Донецк еще до комендантского часа. А на следующий день она отправилась в «ДонМак» и отведала кухню местного ресторана быстрого питания.

– Привыкаю к местной еде, – подписала Диана фото с «ДонМака».

В итоге Шурыгина решила готовить дома. На обеденном столе – пельмешки, перепелиные яйца и бутерброды.

Дончане неоднозначно восприняли приезд Шурыгиной в Республику. Однако ей к этому не привыкать. После эфиров на «Первом» в интернете началась травля, на которую она старалась не обращать внимания.

С чего все начиналось

Кто такая Диана Шурыгина «на донышке»: Как 17-летняя девушка из провинции стала интернет-мемом

Почему все обсуждали историю Дианы Шурыгиной (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Тили-бом, тили-бом, не открылся укро «Дом» - громко анонсированный пропагандистский канал для ДНР так и не открылся
В Горловке открылся новый пункт приема документов для оформления паспорта России
С первого марта с «Южного» автовокзала Донецка можно будет доехать до Адыгеи
В ЛНР безработные во время переобучения будут получать по 150 рублей в день
ВСУ попали в школу на северо-западе Горловки
Погода в Луганске на день: 28 февраля в Республике ожидается слабый дождь, туман
Погода в Донецке на день: 28 февраля будет пасмурно, в первой половине дня дождь
В Мариуполе ВСУ достраивают военную базу по стандартам НАТО
Жителям ДНР спустя три недели разъяснили, почему не работают платежные терминалы
Коронавирус 2020: В Донбассе на украинских КПП жителей с повышенной температурой отправят в специальные медучреждения
Спецоперация «Автобус» в ДНР: сотрудники ГАИ зафиксировали больше 378 нарушений водителями маршруток
В Донбасс прибыли украинские журналисты, чтобы заснять подготовленную ВСУ провокацию
Житель ЛНР подорвался на мине, которую установили украинские каратели в 2014 году
Путевка в лагерь на месяц за детский рисунок: В ДНР стартовал конкурс детского творчества с ценными призами
В ДНР выпустили фильм о Владимире Зеленском, в котором сравнили президента с «големом»
Коронавирус 2020: на украинских КПП у дончан измеряют температуру, а в ЛНР введен карантин для приезжающих из Китая
В ДНР уже началась подготовка к весенним общереспубликанским субботникам
В Донбассе машина насмерть сбила семилетнего мальчика, а 12-летняя девочка получила травмы
В Донбассе четыре украинские бригады готовят большую провокацию против республик с привлечением украинских телеканалов
На пункте пропуска «Александровка» сотрудники МЧС ДНР спасли 79-летнюю женщину
Масленица в Донецке – 2020: В городе откроется еще одна площадка для празднования
Квартиры уехавших краматорчан отдадут атошникам