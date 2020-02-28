Диана Шурыгина приехала в ДНР и расстроилась из-за комендантского часа

Диана Шурыгина, имя которой миллионы людей узнали после телепередачи «Пусть говорят» с Андреем Малаховым, приехала в Донецкую Народную Республику. В Донецке она не одна – судя по всему со своим бойфрендом, который родом из Докучаевска.

– Всем привет! Не знаю, потеряли вы нас или нет, но вчера был просто пипец. Мы ехали на такси из одного города в другой город. Ночью были какие–то ямы, прорвало сразу два колеса. В тот момент мне говорят, что... Я не знаю как это сказать. Говорят: «Диана, в этом городе комендантский час. После 11 вечера никуда ходить нельзя». Я просто в шоке. Я не знала, что такое есть. Денис, оказывается, мне в Москве говорил, что мы едем туда, где комендантский час и могут после 11 вечера забрать на 15 суток. Конечно же, я его в Москве не слушала, – рассказала Диана своим подписчикам в Инстаграме.

В отделение полиции Шурыгина не попала. Видимо, успела добраться в Донецк еще до комендантского часа. А на следующий день она отправилась в «ДонМак» и отведала кухню местного ресторана быстрого питания.

– Привыкаю к местной еде, – подписала Диана фото с «ДонМака».

В итоге Шурыгина решила готовить дома. На обеденном столе – пельмешки, перепелиные яйца и бутерброды.

Дончане неоднозначно восприняли приезд Шурыгиной в Республику. Однако ей к этому не привыкать. После эфиров на «Первом» в интернете началась травля, на которую она старалась не обращать внимания.

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