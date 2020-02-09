«После взрыва уцелели икона и чай» - В кабинете «Гиви» в «Сомали» создали музей его имени

Рано утром восьмого февраля 2017 года позвонил коллега

– «Гиви» убили

Накануне, дня за два, в украинских СМИ появлялся именно этот фейк, что «Гиви» убит. Я позвонила, ответил сам «Гиви», сказал, что на третьем году войны пора бы научится игнорировать то, что пишут нэполжыви ЗМИ. Я тогда повторила именно этот ответ

- Этому фейку дня три, я лично с ним разговаривала третьего дня.

- Нет. Реально убит. Взорвали.

Новость распространилась молниеносно. В часть, разумеется, не пускали, фотографировать запрещали, ни о каких комментариях не могло быть и речи.

С улицы было видно окно, которое находилось в эпицентре взрыва и поврежденные взрывной волной соседние помещения и окна. С порога на первом этаже лилась вода – видимо повредили коммуникации. В целом здание выглядело печально.

Эпицентр взрыва на втором этажеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Коллеги в разговоре прикидывали, куда теперь переедет часть, если переедет. Скорей всего ее расформируют.

Несмотря на то, что после взрыва тут были обгорелые руины, «Сомали» не переехало, остались в старой части. Отремонтировали общими усилиями, и дислоцируются на том же месте. Как ни странно, но пострадал только второй этаж. Первый и верхние этажи уцелели.

Часть обнесли забором и «Сомали» по-прежнему располагается там же. Более того, в части создали музей, посвященный герою ДНР Михаилу Толстых «Гиви».

Так часть выглядит сейчасФото: Ольга ЖУКОВА

Экскурсии проводит Кучеренко Наталья Владимировна, которая в мирное время была начальником Михаила Толстых во время его работы на «Силуре», а после вместе с мужем и сыном служила в «Сомали». И до сих пор служит. На момент взрыва Наташа находилась в этом же здании. После экскурсии Наташа рассказала все, что помнила о том дне.

Наталья Кучеренко, которая провела экскурсию "Комсомолке"Фото: Ольга ЖУКОВА

- "Гиви" погиб на девятый день после гибели двух своих друзей, которые, что называется были друзья по жизни – «Макей» и «Консул» 31 января их не стало. Их в тот день погибло четверо. Но эти двое были вместе ним с самого начала и прямо такие верные.

Друзья "Гиви", которые погибли 31 января, за девять дней до гибели самого МихаилаФото: Ольга ЖУКОВА

- Вы помните этот взрыв?

- Мы медики жили на третьем этаже («Гиви» жил на втором, - ред.) а в душ девчонки ходили на второй этаж и проходили как раз тут. В тот день я как раз проснулась и минут десять собиралась идти в душ. Если бы я прошла раньше, меня бы естественно не было. Время было выбрано такое, чтобы убить конкретно «Гиви». Раннее утро, люди уже начали просыпаться, Верхние этажи были сильно задымлены, кого-то с крыши снимали пожарники, но не пострадал ни один человек.

Так теперь выглядит кабинет "Гиви", который также пострадал от взрываФото: Ольга ЖУКОВА

- Сам момент взрыва вы помните?

- Накануне, если вы помните, ложилось как раз в нашем районе – то в частный сектор упало, то на «Скиф». И бум-бум, бум-бум. Я вечером говорю замполиту – такое чувство, что в нас метят. И тут утром – взрыв. Ну, все, думаю, все-таки попали. Думала на территорию части прилет. Выглянула в окно – дыма еще не увидела. И даже продолжила собираться в душ. Потом слышу по лестницам топот, крики. Думаю - та не, что-то случилось. Оделась по форме, открываю дверь – и все, выйти уже не могу – стена дыма. Закрыла дверь. А куда? В окно же не выйдешь. Значит, надо как-то через дверь выходить. Закрыла лицо и вниз по лестнице. А девчонки с третьего этажа, они как раз над ним жили. И у них начался пожар. Они выбегали в тапочках, а вы же помните, какой мороз был. Но наши офицеры – молодцы. Они тогда четко все организовали и пожарным показывали где окно выбивать, где лестница нужна, где что. Нас собрали в комнату, никто ничего не знает, я сижу и думаю – почему мы не слышим его по рации? А потом слухи-слухи-слухи и потом уже ясно стало, что Миша погиб.

Фото с учений, где "Гиви" обучал своих бойцов и бегал наравне со всемиФото: Ольга ЖУКОВА

- А потом?

- Потом приехал Захарченко. А мы были знакомы, он и раньше приезжал к Мише. И вот сидим мы на кухне – я сижу, напротив он. Сидит так, голову опустил. Говорит:

- «Моторолла». «Гиви». Следующий я.

Потом он вышел на плац, построил батальон во внутреннем дворе. Вышел и сказал

- Вашего командира больше нет.

Личное оружие "Гиви", верней, что от него осталось после взрываФото: Ольга ЖУКОВА

Что было после взрыва

И начали мы весь этот ужас выгребать, восстанавливать.

- У меня на столе лежали наградные документы на пацанов, которые погибли на промке 31 января. Уже им подписанные. Но они покрылись слоем копоти и пыли, пришли в негодность. Надо было везти Кононову на подпись. Там были посмертные награждения, и просто награждения. Я их перепечатала и уже за подписью нового командира отвезла Кононову. И, как обычно, найдется чиновник, который лучше знает, кого надо награждать, а кого не надо. Ну и началось – Этого не надо посмертно, и этого я бы убрал. Я тогда говорю – Владимир Петрович, эти награждения, которые подписал Миша. Сам, лично, собственноручно. И тогда Кононов подписал все награждения.

Вот так сейчас выглядит комната "Гиви", где был эпицентр взрываФото: Ольга ЖУКОВА

За день до гибели

- А день перед взрывом вы помните?

- Помню. Это был какой-то удивительный день. Он как чувствовал. 31 января, когда погибли его друзья, его тоже привезли сюда раненного. Он был без сознания. Когда пришел в себя, только глаза открыл – «Я к пацанам. Мне надо к пацанам. У меня там пацаны». Его чем-то накалоли – лежи, командир. Врачи рассказывали, что он бредил – «Пацаны, продержитесь. Я вас оттуда вытащу». Немного полегчало и он утром, еще только расцвело, он без охраны за руль и поехал к пацанам. Первого февраля привезли ребят, в спортзале поставили гробы, попрощались. Похоронили мы их и все. Я его не видела. Он тогда плохо ходил с палочкой. Если помните его последнее интервью – заросший щетиной и очень устало говорит.

Точно такая же картинка висела над столом, но сгорела. "Спартанцы" сделали такую же для музеяФото: Ольга ЖУКОВА

- Сколько дней "Гиви" оплакивал друзей?

- После похорон я увидела его седьмого числа вечером. Где-то в половине девятого. Открывается дверь в мой кабинет. У нас на первом этаже висел стенд «будни батальона» с фотографиями. И в мои обязанности входило менять эти фотографии два раза в месяц. Меняла я их в начале января. Он заходит и говорит – «Наташ, надо поменять фотографии. Долго уже висят». Я говорю – «Да нет, товарищ командир, неделю назад». Он – «Надо поменять». Я- «Хорошо, поменяю». В девять вечера собрал сержантов на совещание. Они там поговорили. У меня такое чувство было, что он воспрянул духом, начал приходить в себя, жизнь продолжается, батальон живет. Меня на совещании не было, но ребята сказали, он говорил, что ребята, мы продолжаем, у нас есть свои цели, подбодрил личный состав. И на такой позитивной ноте пошли спать. И все. И утром его не стало.

Та самая знаменитая летняя форма "Гиви", в которой он запечатлен на многих фотографияхФото: Ольга ЖУКОВА

- Как батальон выжил?

- Сначала было очень тяжело. Шок – как без него? Но со временем как-то выжили. Костяк остался. Новый командир – какой он? Сработаются ли с ним? А сейчас смотрю – они очень эмоционально похожи с Мишей. Не один в один, понятно, что все взрослые и характер у каждого свой, но в чем-то они очень похожи.

- Часто его вспоминаете?

В рабочем кабинете «Гиви» после ремонте установили небольшой телевизор, где в день открытых дверей круглосуточно крутят его интервью и просто видео, которое удалось собрать. И вот идешь мимо его кабинета, и его голос. Несколько раз уже ловила себя на мысли, что это как тогда, до гибели, просто рабочий день, и он с кем-то разговаривает в своем кабинете. И обстановку представляешь, как тогда было, до взрыва. Все деревом обшито и мебель другая.

Что «выжило» после обстрела

- Две вещи уцелели после взрыва и пожара. Первая – это икона, которую мы подарили его маме. И второе – это чай. Миша пил чай, который назывался «английский чай» обычный черный не дорогой. И вот как-то он пропал из магазинов. Нашли и купили этот чай в январе, перед гибелью. Целый ящик купили. Представьте – тут сгорело все. Вы же видели в каком состоянии оружие? Стола, ящики стола – все сгорело. Ящик чая только чуть-чуть в копоти.