2020-02-08T16:10:44+03:00
Политика

Возложить цветы к могиле Героя пришли сотни людей: В Донецке почтили память Гиви в третью годовщину его гибели

Несмотря на сильный мороз, дончане пришли почтить память Героя ДНР Михаила Толстых [фото]
Ольга ГОРДО
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У памятника герою ДНР прошел митинг-реквием «Герои никогда не умирают».У памятника герою ДНР прошел митинг-реквием «Герои никогда не умирают».Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
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Сегодня Донбасс отмечает третью годовщину со дня убийства героя ДНР Михаила Толстых, любимца всего Донбасса «Гиви». Три года назад рано утром не стало нашего Миши. В трагическую новость долго никто не мог поверить. И даже когда появилась официальная информация еще долгое время все ждали официального же опровержения.

Сегодня же несмотря на мороз, с самого утра к могиле Михаила Толстых идут люди. Многие не могут сдержать слез.

У памятника провели молебен.

У памятника "Гиви" прошел молебен Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

У памятника "Гиви" прошел молебенФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В числе собравшихся – родственники, сослуживцы, друзья Толстых, и просто неравнодушные люди. «Гиви» в Донецке любили все.

Салют в честь Героя ДНР Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Салют в честь Героя ДНРФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

У памятника герою ДНР прошел митинг-реквием «Герои никогда не умирают».

Почтить память героя пришел и Глава ДНР Денис Пушилин.

- Три года назад террористы убили Героя ДНР Михаила Толстых — легендарного комбата и прирожденного военного тактика, — сказал Пушилин у памятника «Гиви». — Благодаря Гиви батальон «Сомали» снискал славу одного из лучших штурмовых батальонов Республики. Толстых мог найти выход из любой ситуации, зарядить уверенностью и отвагой каждого бойца, сам являясь примером мужества и чести. Он брался за самые трудные задания, и, казалось, наперед знал, как поступит противник. За все это его панически боялись враги. «Гиви» всей душой верил в Донбасс и делал все возможное и невозможное, чтобы Республика выстояла. Вечная память погибшему Герою, – закончил свою речь Глава Республики.

Денис Пушилин возложил цветы на могилу Михаила Толстых. Фото: https://dan-news.info/

Денис Пушилин возложил цветы на могилу Михаила Толстых. Фото: https://dan-news.info/

Ранее, вспоминая «Гиви», Денис Пушилин рассказал, что Толстых и его подразделение вызывали панический страх в украинской армии.

- Он брался за самые трудные задания, и, казалось, наперед знал, как поступит противник. За все это его панически боялись враги. Гиви всей душой верил в Донбасс и делал все возможное и невозможное, чтобы Республика выстояла. Вечная память погибшему Герою, – подчеркнул Глава ДНР.

Почетный караул у могилы Михаила Толстых Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Почетный караул у могилы Михаила ТолстыхФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Михаил Толстых родился в Иловайске в 1980 году. Отслужил срочку в украинской армии. Он всегда мечтал сделать военную карьеру, но из-за дефекта дикции, его не оставили в армии. В рядах ополчения ДНР сражался с самого начала конфликта. С мая 2014-го принимал участие в боях за Славянск, затем за Иловайск, с сентября – за донецкий аэропорт. Герой ДНР, кавалер двух Георгиевских крестов, награжден медалью «За оборону Славянска», полковник вооруженных сил Республики. На «Гиви» не единожды покушались. Он был несколько раз ранен. Погиб в результате террористического акта восьмого февраля 2017 года в здании штаба подразделения «Сомали» в Макеевке.

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Название «Сомали» мы получили с Иловайска. Тогда в подразделении было 70 человек и одна колесная пушка. Ко мне на помощь пришел «Моторола» (другой легендарный командир ополчения Донецка - прим. ред.). Идти пришлось по единственной обстреливаемой дороге, которую так и не заняли ВСУ (Вооруженные силы Украины - прим. ред.). Его тоже хорошо обстреляли. И когда он добрался и увидел, по какой дороге ехал – пули прямо над дорогой свистят, он сказал: "Да у тебя тут Сомали целое!" (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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