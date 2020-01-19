Здоровье, традиция, перезагрузка, метафизика – дончане ответили на вопрос - что для них праздник Крещения

Для чего в Крещение надо обязательно погрузится в воду? Официальная версия известна, но все-таки у каждого человека должна быть своя, личная причина залезть по морозу в ледяную воду. «Комсомолка» спросила об этом вылезших из воды дончан. Надо сказать, ответы нас удивили.

Военнослужащий ДНР Петр З.

- Начал – значит надо продолжать. Это мой третий раз. Теперь по возможности буду на все праздники Крещения окунаться. Я вот сейчас окунулся и всерьез задумался об утренних обливаниях холодной водой. Мало того, что неимоверные ощущения, так еще и бодрит неимоверно.

- То есть, для тебя это больше вопрос здоровья, чем веры?

- Смотря что считать верой. Посещение храмов? Не знаю, я не очень-то хожу. Бог в душе. Не грешить в течение года, чтоб потом не успокаивать себя «очищением грехов копанием в проруби». Так думаю.

Иван Ревяков, филолог, культуролог, член донецкого философского общества.

- Это для меня уже одиннадцатое погружение. Во-первых, это праздник Богоявления. Во-вторых, это соблюдение традиций русского народа. То есть, с одной стороны это поддержание традиций, а с другой для меня, как для православного человека это важно и значимо. Я не очень воцерковленный, каждый день в церковь не хожу. Но это часть нашей культуры, нашей истории. И если мы не будем ее хранить, то кто сохранит самобытность нашего народа?

Иван Ревяков считает, что купание на Крещение - это дань истории и традициям. Фото: И.Ревяков

Андрей Коновалов, сопредседатель донецкого философского общества

- Мы не ныряем, мы входим в святые воды Иордана. Во-первых, мы православные и все наши праздники мы стараемся не забывать. Традиции православных праздников надо соблюдать. До войны мы каждый год ездили окунаться в Святогорье. Последний раз окунулись в 2014 году. Теперь мы все не выездные. Поэтому мы по месту. Для чего? Для здоровья, для улучшения самочувствия. Это в какой-то мере энергетическая подпитка. В течение года она растрачивается очень сильно. А войдя в воду ты восстанавливаешь тот баланс, который тебя держит в тонусе на протяжении всего года. Сегодня т понятно, что это все внешнее, а внутреннее – не делай плохого людям. Я имею в виде людей, а не нелюдей, которых у нас достаточно. И сегодня они стреляли. Все наши православные праздники вызывают у них повышенное раздражение и ненависть. В 2015 году ко мне на Крещение должен был приехать товарищ, но были такие обстрелы, что не ходил никакой транспорт и он не смог добраться. Но в это же время многие окунались. Вокруг храмов было много людей с оружием. Ситуация была такая, что всякие ДРГ могли устроить людям праздник. И тем не менее – над храмом над головой все летало (их видно было) снаряды, но люди стояли и пели. Это что-то иррациональное, но стоят и поют. Страха почему-то не было. До сих пор в глазах стоит 2015. Тогда я немного по-другому посмотрел на тех, кто рядом.

Сергей Захаров – поэт, прозаик, переводчик

- Вы же понимаете – это определенная метафизика не только 19-го, а нескольких дней этого месяца. Потому как в это время происходит некий парад планет, за счет которого идут определенные космические вибрации, которые соединяются с вибрациями каждого тела человеческого на молекулярном уровне. То есть, каждая клетка наша – она вибрирует. ТО есть, в такие праздники мы попадаем в резонанс с космосом. Крещение – это особый день. Тех, кто окунается даже в первый раз и, скажем, где-то в Сибири – ни один не заболел. То есть, человек в этот день защищен. То есть, эти несколько дней, пока идет порад планет энергия оцифровывается, скажем так. Наши предки по-разному это называли, но почему-то они знали эти дни.