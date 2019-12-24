«Приключения «Голубой стрелы» - новый волшебный спектакль для детворы во время школьных каникул

С советских времен известно, что все лучшее – детям. Наверное, поэтому первая премьера в новом театре «Сцена на Садовом» для детей. Еще один потрясающий детский спектакль «Приключения «Голубой стрелы» в репертуаре нашего театра. А благодаря небольшому залу «Сцены на Садовом» зрители оказываются внутри сказки, не просто смотрят со стороны. Все же помнят это детское желание сидеть в первом ряду? Так вот в новом театре практически все сидят в первом ряду, даже те, кто на последнем. Оркестровой ямы нет, поэтому действие – вот оно – руку протяни. Задействованы все – дети, родители, бабушки, дедушки. Почти во всех детских спектаклях есть взаимодействие с детьми – кто-то из героев обязательно что-то спросит у малышей. Но дети все равно остаются зрителями. Тут же вовлечены все. Пожилые взрослые солидные люди, которые сидел впереди – очень активно выкрикивали свои имена (хотя просили детей), три притопа, три прихлопа, осудить злых, поддержать добрых – все это с удовольствием делали взрослые солидные люди. Более того – все при этом и выглядели как дети – глаза горят, искренняя улыбка, сосредоточено и внимательно смотрят на сцену. Не поверите, даже всегда серьезный депутат, режиссер Наталья Волкова точно также во все глаза смотрела на сцену, улыбалась и участвовала в процессе!

Поскольку спектакль новогодний, то просто показать его – это как-то по-будничному. Поэтому перед ним показывают интермедию по мотивам сказки Пеппи Длинныйчулок. По сути, это две сказки – одна короткая, и одна длинная. В интермедии участвуют совсем юные, но очень талантливые артисты. Все прекрасны, но девочка, которая играет отрицательного персонажа – Дюдюку – лучшая. И еще Снегурочка. Принято, что Снегурочка – это такая очень хорошая девочка, говорит правильно, двигается размеренно, ведет себя «как положено». Наша внучка Деда Мороза тоже хорошая, но как сейчас модно говорить – Снегурочка- огонь! Такие задорные танцы в исполнении холодной девочки видела впервые.

Самые необычные персонажи интермедии - Дюдюка и СнегурочкаФото: Ольга ЖУКОВА

Сам спектакль «Приключения «Голубой стрелы» - старая добрая сказка, знакомая с детства, на которой дети учатся жить и понимать что хорошо, что плохо. В главной роли не переодетый артист, а настоящий обычный мальчишка,

Фрагмент спектакля "Голубая стрела" - магазин феиФото: Ольга ЖУКОВА

который, по-моему, даже не волновался ни капли, а просто играл в сказку. Сюжет всем известен. Но что хочу сказать особо - наша труппа таки умудрилась устроить самые настоящие чудеса на сцене. Простые на вид декорации на глазах у всех превращаются из полок игрушечного магазина в ночную улицу города, потом в дом и подвал, потом опять улица, но уже другая и опять магазин игрушек.

Фрагмент спектакля "Голубая стрела" - поездФото: Ольга ЖУКОВА

Еще одно чудо от нашего драмтеатра – таких декораций изготовлено два комплекта. Один для Донецка, а другой – гастрольный. Во время каникул увидеть «Приключения «Голубой стрелы» смогут все дети Республики – показ спектакля планируется почти во всех городах. Ну и, конечно же, в Донецке, на «Сцене на Садовом».

Фрагмент спектакля "Голубая стрела" - улицы городаФото: Ольга ЖУКОВА

После спектакля расспросила детей как им сказка. Понравилось всем. Но запомнился ответ мальчишки лет девяти-десяти.

– Нужно ли дарить подарки детям?

Понравилась реакция этого мальчишки – посмотрел на меня удивленным (чтоб не сказать опешившим) взглядом «Как? Оказывается не все взрослые умные??!» и ответил:

- Конечно надо!

- Зачем? Разве без подарков нельзя? Ты же и так знаешь, что мама с папой тебя очень любят?

- Надо подарки. Потому что они делают детей добрей и взрослых, которое дарят, тоже делают добрей.

Полностью согласна. А вы?