2019-12-18T19:31:39+03:00
Общество

«Думали аллергия, оказалось – рак»: Молодой парень столкнулся с тяжелым заболеванием

Сейчас дончанину очень необходима донорская помощь, в приоритете - вторая положительная группа крови
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Семья Саши очень надеется на его выздоровление. Фото: архив семьи КороваевыхСемья Саши очень надеется на его выздоровление. Фото: архив семьи Короваевых
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27-летний Александр Короваев работал водителем в Донецке и был счастливым отцом, его дочке в феврале 2020 года исполнится три года. Ничего не предвещало беды, как в прошлом году в январе Саша подвернул ногу, ему наложили гипс. И вот то, что врач увидел уже после его снятия, совсем не понравилось ему.

- Это было похоже на точечную сыпь. Решили, что аллергия, назначили препараты, вот только это ничего не изменило, - рассказывает Екатерина, жена Саши. – Мы сдали анализы крови и узнали страшный диагноз. Мужу диагностировали острый меобластный лейкоз.

На данный момент очень необходима кровь для Саши. Позади у него четыре высокодозных химии и две поддерживающих, показатели крови снова упали. Постоянно необходимы переливания крови, все друзья и знакомые уже стали донорами, но этого, к сожалению, не хватает. В приоритете группа крови 2+

Сдать кровь можно по адресу: Донецк ул. Розы Люксембург 61 тел.(062) 305-25-02 Донецкая областная станция переливания крови Прием доноров с 8:00 до 13:00, понедельник – пятница. С указанием: для больного Короваева А. А., находящегося на лечении ИНВХ им.В.К.Гусака

Для иногородних, не с донецкой пропиской справка из СЭС не требуется. Весь необходимый осмотр донора будет происходить на месте, важно сказать, что кровь для Короваева А.А.

После сдачи крови вам должны дать талон, его необходимо оставить в регистратуре.

- Прошу о помощи неравнодушных людей! – молит жена Саши Екатерина. - Мою семью настигла беда! Мы с дочерью так верим в чудо. Очень любим Сашу и хотим, чтобы он поскорее вернулся домой здоровым! Мы не представляем нашу жизнь без родного и любимого человека. Мы уже год сражаемся со страшным диагнозом, а впереди не меньше 12 курсов химии. Муж большую часть времени проводит в больнице, мы за ним очень скучаем. Но отступать не намерены. И верим в вас, люди!

Кроме того, семья Кати и Саши будет благодарна всем, кто сможет оказать посильную материальную помощь: Сбербанк РФ 4276 3801 3695 5882 GANDRABURA IVAN

ИСТОЧНИК KP.RU

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