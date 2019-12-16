Луганчанин поблагодарил украинскую националистку за ненависть в высказываниях

В прямом эфире украинского телеканала «Магнолия» обсуждали вопрос «Имеют ли право быть гражданами Украины жители Донецкой и Луганской Народных Республик, которые хотят присоединиться к России?» Одной из участниц дискуссии стала представительница «Правого сектора» (запрещенная в России организация) Дана Виноградова. Именно высказывания националистки о жителях Республик Донбасса подтолкнули луганчанина позвонить в студию.

ВЫ НЕ ВЛАДЕЕТЕ ИНФОРМАЦИЕЙ»

– Звоню из Луганска. Меня зовут Роман, – представился мужчина.

– Вы сейчас в самом Луганске находитесь? – спросил ведущий Александр Васильев.

– Да.

– Очень интересно! – шокировался телеведущий.

– Должен сказать «большое спасибо» госпоже, которая представляет «Правый сектор» (запрещенная в России организация). Я вас убедительно прошу – почаще высказывайте такую риторику – и тогда наши территории точно никогда не будут с вами из–за той ненависти, которую вы произносите по отношению к нам, считая нас «ватниками» и «сепарами». Вы настолько озлоблены своей ненавистью, что не понимаете, что здесь происходит. Поэтому большое спасибо! Вы правильно делаете. Давайте, скачите дальше, ребята! – сказал Роман.

Высказывания Даны Виноградовой о жителях Республик Донбасса подтолкнули луганчанина позвонить в студиюФото: glavcom.life

Луганчанин обратил внимание и на обстрелы Республики. Ведь украинские военные шестой год подряд продолжают беспрерывно запускать в Донбасс боеприпасы, которые уносят жизни мирного населения.

– Насчет того, что в Луганске происходит, кто кого обстреливал. Напомните мне, пожалуйста, как кондиционер в Луганске взорвался... или вам рассказать, как стреляли с Веселой горы по центру города? Или это мы сами себя, как вы говорите? – задает вопрос мужчина.

– Вы не переживайте, это не вы сами себя, а ваши коллеги из России. Вы просто не полностью владеете информацией, – говорит с ухмылкой Виноградова.

– А, значит, вы являетесь носителями истины и правды, а здесь живут «дебилы» – так получается? – с возмущение спрашивает Роман.

Фото: скрин эфира ТК "Магнолия"

Ведущий программы Александр Васильев решил вмешаться.

– Если бы вы брали участие в этом социологическом исследовании и у вас спросили: Хотите ли вы жить в так называемой Луганской Народной Республике и жить в составе России – вы бы ответили «да» или «нет»?

– Почему «так называемой»? Вы считаете, что здесь нет государственности? Здесь она есть.

ЖИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИК СЧИТАЮТ ПРЕСТУПНИКАМИ

– Я считаю, что это никем непризнанная Республика. Так что бы вы ответили «да» или «нет»?

– Скажу откровенно. Я бы с удовольствием вернулся обратно в 2013 год. В нормальную цивилизованную Украину. А сейчас она – взбесившаяся, не понятно, что творящая. И возвращаться в бешеную Украину никто не хочет, – ответил житель Республики.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/750055" frameborder="0"></iframe> Роман из Луганска позвонил в эфир украинского телеканала.

Кроме этого Александр Васильев спросил у луганчанина, считает ли он себя жертвой пропаганды?

– Нет. Я считаю себя «ватником» – наследником тех самых, которые победили во Второй Мировой войне. Я себя считаю наследником луганских казаков и донецких шахтеров.

В конце разговора националистка Виноградова заявила, что ни о каких правах на украинское гражданство жителей республик Донбасса речи идти не может.

– Мы сейчас услышали позицию жителя Луганска и четкие месседжи, в которых человек говорит, что не собирается возвращаться в Украину, человек не чувствует себя гражданином Украины, – говорит радикал. – Мало того, человек считает себя «ватником» и гордо об этом заявляет. Конечно, если люди являются «колобарантами» – их и будет пугать возвращение в Украину, потому что в Украине, по закону, они будут преступниками и получат преследование законом.

После эфира украинские интернет–ресурсы тут же начали пестрить заголовками из разряда «Террорист дозвонился в прямой эфир украинского канала». Вот такой риторикой незалежная собралась возвращать людей Республик Донбасса? Если так, то все правильно сказал луганчанин Роман. Говорите–говорите – это еще больше мотивирует Донбасс двигаться по выбранному курсу в Россию.

МНЕНИЕ

«Украине придется провести «денацификацию» – иначе никак»

Американский доброволец Рассел Бентли уверен, что Донбасс никогда не вернется в Украину. Такое мнение он высказал в интервью «Комсомолке».

– Украинский народ сильно пострадал после Майдана. Их когда–то гордая и процветающая нация была ограблена, изнасилована и разорена, разгромлена иностранными правительствами и корпорациями, которые намеренно сделали Украину несостоятельным государством. Надеюсь, что в какой–то момент украинский народ поймет свою ошибку и будет просить о прощении. Украине придется провести «денацификацию» в стране, как в Германии после 1945 года. Иначе никак. Военные преступники и предатели должны быть наказаны, олигархи должны переплатить то, что они украли.

Рассел считает, что в таком случае Украине потребуется и совершенно новая Конституция, новое правительство и новые лидеры.

– Конечно же, не обойтись и без нового флага. Сине–желтый теперь является символом ненависти и стыда, – говорит Бентли.

Рассел Бентли – американский доброволец. Родом из Техаса. Когда началась война в Донбассе – ему было 54 года. Он не смог просто наблюдать за кровопролитием, преодолел тысячи километров и встал на защиту мирного населения на другом конце света.

Через полгода службы в горячих точках, он понял, что из–за возраста не сможет воевать дальше и сменил оружие на камеру – перешел на информационный фронт. Рассел доносит иностранным зрителям правдивую информацию из Донбасса. Уезжать из Донецка в Америку он не собирается.