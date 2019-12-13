10 неизвестных фактов о платьях из коллекции «Ирис» донецкого дизайнера Светланы Топаловой

В Донецке прошел пятый, юбилейный показ донецкого дизайнера – Светланы Топаловой. Юбилейная коллекция называлась Svetlana Topalova IRIS2020ss и к ней же донецкий парфюмер Сергей Ярошевич создал одноименные духи. В этот раз в коллекцию вошли двадцать два образа, коллекция, как следует из названия, была посвящена цветам. На показе все было как это обычно бывает на празднике моды – вечерние платья, софиты, музыка, улыбки, восхищенные взгляды, аплодисменты. Но вот что предшествовало празднику, как создавалась коллекция «Комсомолка» собрала 10 интересных фактов.

1. Все двадцать два образа, которые придумала Светлана, сшили два человека – один конструктор и один закройщик;

2. Главное платье коллекции, которое тоже называется «Ирис» шилось четыре месяца и на него ушло более 120 метров ткани.

Платье «Ирис». Фотограф Александр Кравченко

3. У всех платьев есть имя

4. На одно из платьев Светлану вдохновила наша оперная певица Анна Братусь. Платье называется «Анна». И еще до показа Анна красовалась в нем на открытии аметистового зала в филармонии.

5. Из двух сотрудниц Светланы одна на момент начала работы над коллекцией, узнала, что ждет ребенка. Но продолжила работу. Главное платье коллекции Ирис от и до сшито ее руками.

6. Это первая коллекция, пошив которой прошел как по маслу. «Седьмого у нас показ, а пятого уже все коллекция была готова, в чехлах, подписана. Обычно я всегда чем-то недовольна, что-то дошивается в последнюю минуту. А эта коллекция родилась спокойно, блаженно и кайфово» - вспоминает Светлана.

7. Половина коллекции уже раскуплена женщинами из разных уголков света.

Платье «Лебедь». Фотограф Лилия

8. От коллекции оставлено пять платьев, которые Светлана летом следующего года повезет на показ в Милан.

9. Аксессуары к коллекции (шляпки, перчатки, сумочки) Светлана шила собственноручно. «Не успевали девчонки, и я, как подмастерье, клеила стразы, бусинки, шила перчатки, шляпы. Цветы хризантемы – тоже я. Ночами шила, ручная работа, спина колом – кропотливая работа. Обычно я не шью. Это моя любимая коллекция. Самая красивая. Самая женственная»

10. Этот показ мог бы стать последним. Светлана решила, что коллекция «Ирис» - лучшее, что у нее получалось и возможно так красиво и гладко больше не получится. А если так, то лучше уйти сейчас. Даже речь прощальную приготовила. «После того, как в финале разлетелись конфетти, я собиралась выйти и сказать, что это был последний показ. Но перед выходом за кулисы пришел наш парфюмер Сергей Ярошевич и объявил, что придумал концепцию для следующих духов, что мы приступаем к созданию новой коллекции и новых духов. Его поддержал мой супруг – говорит – «я тебя другой не представляю. Как заканчиваешь? А что ты будешь делать? не-не-не, это еще не все». Следующие духи и коллекция– это посвящение знаменитой женщине. В общем, я порвала листик с прощальной речью».

Мы, конечно, попытались выведать еще интересного, и вот что получилось:

- Свет, а кто купил твои платья?

- То, что я шью – тут не покупают. Покупает Россия, Италия, Израиль, Греция, по всему миру разлетаются. Но я останусь работать здесь, чтобы эти деньги шли сюда. Я двум приютам для собак помогаю как могу. И детям с Октябрьского и Петровки – это наши дети – я могу им помочь, значит, надо это сделать.

- Но в Москве, Милане (куда еще приглашали) – это же другой уровень, другие перспективы, можно же и оттуда помогать?

- Не сочти за пафос, но как там у Ахматовой? «Я была тогда с моим народом, там, где мой народ к несчастью был». Как же я своих брошу? До окончания войны – я точно буду тут.

Светлана Топалов. Фото: Нина Смирнова

- А как же гламурная жизнь модного дизайнера? Наряды, вечеринки, модные показы и выставки?

- Это стереотип. Я спокойно хожу в одной пайте и в одних брюках, езжу покупать продукты на наделю на оптовый, варю борщи, пеку пироги и косметика у меня далеко не самая дорогая. И меня в моей жизни все устраивает. Главное для творческого человека – это что?

- Что?

- Быть в гармонии с собой. Вот у меня это Донецк, семья, друзья, мой коллектив и потому, что у меня все это есть и получаются красивые платья. Во что-то одно внесешь сумятицу – и все – конец творчеству.

Кое-кто в Донецке все-таки носит платья Светланы Топаловой.

Заслуженная артистка Украины. Солистка Донецкой государственной академической филармонии Анна Братусь

- Платья Светланы мало того, что красивые, они еще и удобные. У меня есть платья, которые весят по шесть-семь килограммов. И тяжелые, и корсеты, и сложные конструкции. Спела и быстрей снимать. А платье Светы оно и красивое, и легкое, и удобное. Когда пела на показе – знала, что спокойно отхожу все с начала до конца. Мне нравится его носить. Обязательно возьму на гастроли. И на открытии аметистового зала в Филармонии была. Для меня это очень дорогой подарок и как друга, и как талантливого человека. Большая честь носить это платье. Света сказала – «Я для тебя буду шить», я говорю «Я для вас буду петь».

Анна Братусь в том самом платье. Фото: Александр Кравченко

Ольга Приз – певица, композитор, лауреат международных конкурсов, преподаватель современной эстрадной вокальной студии «Bells»

- В Москве на концерте в легендарном колонном зале дома союзов проходил Международный конкурс патриотической песни посвященный памяти Иосифа Кобзона, «Красная гвоздика- 2018». Мы принимали участие в гала-концерте. После концерта за кулисами знаменитый стилист Сергей Соседов почему-то решил уделить внимание именно нам – мне и Наталье Качуре, солистке нашего драмтеатра. И вот подошел и начал откровенничать, что сегодня было много пафосных нарядов, что стразы, бриллианты были не к месту, некоторые наряды назвал даже пошлыми – слишком кричащие ткани. А по поводу моего платья сразу спросил, кто дизайнер платья. Как он сказал – наше платье выделялось на общем фоне своей утонченностью, что я была как фарфоровая статуэтка, что ничего лишнего. «Это было невероятно! Невероятно!» он сказал. Попросил передать комплименты Светлане. А еще в гримерке перед концертом было какое-то невероятное количество народных артистов со всей Российской Федерации и знаменитые солисты. Когда я надела платье, меня обступили, рассматривали, говорили, что это одно из самых красивых платьев, которые они видели. И, конечно же, все просили телефон Светланы. Когда проходили через холл – нам вслед оборачивались, с нами фотографировались и вообще относились как к звездам во многом благодаря этому черному платью. Думаю, без этого платья, не было бы такого успеха. Ну, песня и песня, ну спела и спела, но то, как я выглядела – имела большое значение. Я сорвала трехминутные овации, я три раза выходила на поклон. У меня теперь это платье - талисман.