2019-12-07T19:03:06+03:00
Политика

На закрытом заседании Совета нацбезопасности и обороны Украины утвержден сценарий поведения Зеленского на встрече «нормандской четверки»

Президента вооружили секретной информацией, которая по мнению Киева позволит протолкнуть их план по Донбассу
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Владимир Зеленский после протокольной съемки потребовал всем лишним выйти из зала и закрыть двери. Фото: ОПУВладимир Зеленский после протокольной съемки потребовал всем лишним выйти из зала и закрыть двери. Фото: ОПУ
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Сегодня, 7 декабря, заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины проходило в закрытом режиме. Оно было целиком посвящено предстоящей 9 декабря встрече «нормандской четверки» в Париже.

Разрабатывали тактику действий президента Владимира Зеленского. Отсюда и такая секретность. Это как перед выступлением «Вечернего квартала»: если зрители заранее узнают текст шуток, то не будут смеяться. Впрочем, жителям республик Донбасса, шестой год живущих в условиях войны и блокады, совсем не до шуток.

- ОНИ (СНБО. – Авт.) там решили. Обалдеть… - прокомментировал глава администрации ежедневно обстреливаемой Горловки Иван Приходько. – Одно не понятно, а когда Украина вернется в русло договоренностей и сядет за стол переговоров с республиками. Как-то они все быстро забывают.

Это Приходько сказал о Минских договоренностях, имеющих четко последовательную процедуру исполнения. А именно эти соглашения намерен переиграть Зеленский в Париже.

- Президент едет на «нормандский формат», вооруженный определенный информацией, которая, я думаю, будет абсолютно с пользой использована в интересах нашего государства, – заявил после совещания секретарь СНБО Алексей Данилов.

Он также сообщил, что на заседании СНБО был принят один из сценариев, который на данное время считается основным. Данилов отметил, что реинтеграция Донбасса предполагает возвращение территорий ДНР и ЛНР в состав Украины.

Так, Киев хочет вернуть пленных, которые находятся на территории РФ, в Крыму и Донбассе. Далее - прекратить огонь в Донбассе. Третьим вопросом стоит возвращение Украине контроля над границей. И лишь потом проведение местных выборов.

Возмущение Ивана Приходько вызвал именно такой план, нарушающий Минские соглашения. И что архиважно - до встречи в Париже не согласованный с республиками Донбасса.

Впрочем, Алексей Данилов намекнул про пять возможных сценариев реинтеграции Донбасса, которые были утверждены 3 декабря на совещании у президента. Они, мол, пока являются закрытыми.

Значит Зеленский может и переиграть решение своего же СНБО. Но в любом случае дончанам и луганчанам остается, как овцам, отправленным на заклание, ждать пока будут решать их судьбу. Очень хочется, что Владимир Путин этого не допустит и заставит Киев сесть за стол переговоров с Донецком и Луганском. А Меркель и Макрон поддержат президента России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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