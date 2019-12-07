2019-12-07T12:17:18+03:00
Политика

Америка не запрещает Украине применять в Донбассе противотанковые ракетные комплексы «Джавелин»

Заместитель министра обороны США заявил, что они не устанавливали никаких ограничений
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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«Джавелин» способен эффективно поражать новейшие танки. Фото: youtube.com/watch?v=Hf4bjXAmrsA«Джавелин» способен эффективно поражать новейшие танки. Фото: youtube.com/watch?v=Hf4bjXAmrsA
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На встрече с группой журналистов заместитель министра обороны США по политическим делам Джон Руд заявил, что Штаты не устанавливали никакие ограничения на применение Украиной американских противотанковых ракетных комплексов «Джавелин».

- США предоставили Украине комплексы «Джавелин». Мы просили об обеспечении сохранности технологии, предотвращении передачи третьим сторонам. В плане применения «в поле» рестрикций нет, – подчеркнул Руд.

При этом он заверил, что «Джавелины» представляют собой исключительно оборонительное вооружение. А намерение США заключается в том, чтобы «сдерживать российскую агрессию».

Кстати, в октябре Пентагон оповестил законодательную ветвь власти США о намерении продать Киеву еще 150 ракет для комплексов «Джавелин» и другой сопутствующей военной техники на сумму 39,2 млн долларов

- Американцы фактически дали отмашку Киеву на применение «Джавелинов» в Донбассе. Ведь по утверждению украинских властей, именно здесь «доблестные» ВСУ сражаются с российской армией. Которую, впрочем, даже наблюдатели ОБСЕ так и не обнаружили, - говорит донецкий политолог Дмитрий Кузьменко.

Он считает, что заявление представителя Пентагона, сделанное накануне встречи в Париже лидеров «нормандской четверки», не будет способствовать переговорам по установлению мира в регионе. Также Кузьменко видит опасность не только в бесконтрольном применении комплексов на передовой и эскалации боевых действий.

- Всем известно, что украинские военные похитили сотни американских приборов ночного видения. «Исчезли» даже станции контрбатарейной борьбы. Та же участь постигнет и «Джавелины». Они могут оказаться в руках террористов в Азии и Африке. И тогда уже будут гореть американские танки и вертолеты, - предупреждает донецкий политолог.

СПРАВКА «КП»

«Джавелин» (метательное копье, дротик) - американский переносной противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) FGM-148 третьего поколения. Предназначен для поражения бронетехники, а также вертолетов, беспилотников, заходящих на посадку винтомоторных самолетов. Эффективная дальность стрельбы не менее двух километров в дневное или ночное время суток. Стоимость одного комплекса, в комплекте с 6 ракетами, составляет от 600 тысяч долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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