«На счету более десяти животных!» В Донбассе орудует маньяк, который потрошит кошек и собак

Вот уже два месяца жители Мирнограда (бывший Димитров) Донецкой области находят на улицах убитых собак и кошек. По неполным подсчетам горожан жертвами неизвестного маньяка стали более десяти шариков и мурок. Нередко злодей убивает животных с особой жестокостью – вспарывает им животы.

В местной полиции сначала не реагировали на обращения жителей. И лишь неделю назад приняли заявление от волонтера общества защиты животных Александры Мотивощук. На этот раз было открыто уголовное производство по ч. 1 статьи 299 Уголовного кодекса Украины «Жестокое обращение с животными». Она предусматривает наказание в виде ареста на срок до шести месяцев или ограничения свободы на срок до трех лет. Показания волонтеров были подкреплены фотографиями, присланными жителями Мирнограда.

Поиски маньяка пока не дали результата. Причем горожане продолжают находить распотрошенных собак и котов. Чаще всего – в микрорайоне «Западный». Местная жительница Татьяна сообщила о том, что в микрорайоне снова есть убитые животные.

- Не могу оставить без внимания этот кошмар, - написала в соцсетях женщина. – Опубликуйте фото очередной жертвы. Ближе сфотографировать не смогла, на зверство смотреть это вживую невозможно. Позор нашей полиции и властям за бездействие! Пусть хотя бы жители «Западного» берегут своих животных.

Мирноградцы не на шутку встревожены. Они считают, что злодей не остановится на собаках и котах.

- Так и до людей доберется, - предупреждает Светлана Дмитриева.

- Сначала на собаках и котах тренируется, а потом людей убивать начнет, - считает Людмила Мироненко.

Наконец-то осознали опасность и полицейские. Они призывают горожан, которые стали свидетелями насилия над животными, зафиксировать это на фото или видео. Также найти еще свидетелей происшествия и обратиться в полицию. Но люди опасаются: маньяк может заметить, что его снимают, и наброситься с ножом на человека.

КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА

Жестокие убийцы в детстве часто издевались над животными

- Чаще всего садистские наклонности проявляются у подростков, - говорит донецкий психолог, гештальт–терапевт, кандидат медицинских наук Виктор Смирненко. - Дети, убивающие животных ради забавы, стали настоящим бичем современности. Такое явление было и раньше. Но сейчас приняло массовый характер из-за социальных сетей, позволяющих похвастаться своими «подвигами» перед сверстниками.

Убийства животных практикуют не только неблагополучные дети и бродяги, а и выходцы из состоятельных семей, вполне домашнего вида девочки и мальчики. К сожалению, стали доступнее средства убийства - от мощной пневматики, позволяющей убить крупную собаку, до крысиного яда, которым травят кошек, подмешивая его в корм. Смерть животного стараются заснять и выложить в социальную сеть.

Практика жестоких убийств оставляет след на психике и отличии от вреда компьютерных игр, это доказанный факт. Привыкнув к крови легче убить человека. В деревнях подростки тоже могут убивать животных (кур, например), но это часть повседневной жизни и сравнивать с догхантингом это нельзя. Добыча птицы на обед не несет привкус запретного, а убийство домашней собаки, в компании и максимально мучительным способом - несет.

С данной категорией школьников и студентов должны работать психологи, школьные или частные. Первых мало и им некогда, на вторых у родителей нет денег или доверия. А после окончания пубертата (переходного возраста) может быть поздно... Эксперты– криминалисты часто выявляют факты, когда жестокие убийцы и маньяки в детстве издевались над животными. Вид страданий им приносил невероятное удовольствие. А повзрослев, стали себе выбирать в жертвы людей.