2019-12-04T13:03:06+03:00
Политика

Отмена комендантского часа, русалка, выжить, сессия на пять, машина – что просят у Деда Мороза подросшие донецкие дети

Сеть строительных супермаркетов предложила всем желающим написать письмо Деду Морозу с обещанием доставить по назначению. И вот что из этого вышло
Ольга ГОРДО
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Несмотря на возраст, взрослые дети все равно верят в чудесаНесмотря на возраст, взрослые дети все равно верят в чудесаФото: Ольга ЖУКОВА
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В душе мы все дети, как бы солидно не выглядели, какие бы должности не занимали, каких бы рекордов не ставили. Внутри каждого директора живет маленький ребенок – я в этом глубоко убеждена. Анекдот про радиоуправляемый вертолет не анекдот, так оно и было на самом деле. Как-то в роддоме наблюдала картину – счастливый отец, забирая жену с сыном, вместе с огромным букетом принес и огромную коробку с железной дорогой и очень волновался, чтоб ее не забыли.

Еще одна знакомая (на минуточку генеральный директор одной крупной компании) призналась как-то:

- В душе мне по-прежнему шесть. Я все также засовываю конфетные фантики за диван, но уже никто не заподозрит меня в низменном.

Подтверждением тому , что в глубине души все мы дети и верим в чудеса, стала акция, которую проводит «Галактика». Всем желающим предлагается написать письмо Деду Морозу. Администрация обещает доставить письма по адресу.

Несбыточное

Вот, например, что написали Дедушке Морозу мальчики Коля и Дима 30 лет. Мальчик Коля просит у Дедушки отменить комендантский час

Что загадывают дончане Деду Морозу. Фото: https://galaktika.me/

Что загадывают дончане Деду Морозу. Фото: https://galaktika.me/

А мальчик Дима хочет получить под ёлочку настоящую живую русалку!

Что загадывают дончане Деду Морозу. Фото: https://galaktika.me/

Что загадывают дончане Деду Морозу. Фото: https://galaktika.me/

Мальчики хоть и вели себя хорошо и под новый год случаются чудеса, и дедушка Мороз - волшебник, однако ж, некоторые желания сбыть невозможно. Но главное, что мальчики верят в чудеса! Будем брат с них пример, да, ребята?

Разумное

Следующее письмо от двух подружек, одну из которых звать Леся. Судя по письму – это очень добрые девочки. В своем возрасте девочки понимают, что главное закончить институт, ну а мальчики потом. Прямо мечта всех мам. Кроме этого подружки желают всего самого лучшего жителям Донбасса. Пожелаем девочкам, чтоб все задуманное сбылось.

Что загадывают дончане Деду Морозу. Фото: https://galaktika.me/

Что загадывают дончане Деду Морозу. Фото: https://galaktika.me/

Просто

У некоторых самые простые желания, но даже для их исполнения нужно чудо. Вот, например, девочка Маруся хочет выйти замуж в следующем году.

Что загадывают дончане Деду Морозу. Фото: https://galaktika.me/

Что загадывают дончане Деду Морозу. Фото: https://galaktika.me/

А кто-то просто выжить

Что загадывают дончане Деду Морозу. Фото: https://galaktika.me/

Что загадывают дончане Деду Морозу. Фото: https://galaktika.me/

Хочется верить, что у этих двоих все получится. Уверена, Дедушка Мороз будет стараться изо всех сил!

Когда не получилось договориться, остается уповать на чудо

Что загадывают дончане Деду Морозу. Фото: https://galaktika.me/

Что загадывают дончане Деду Морозу. Фото: https://galaktika.me/

Ну и напоследок, еще одно доказательство того, что мы и так все знали – мужчина от мальчика отличается ценой игрушек. Вот, например, мальчик Игорь 45 лет из Ясиноватой, напомнил дедушке Морозу, что в прошлом году ему не подарили машинку, хотя вел он себя хорошо!

Что загадывают дончане Деду Морозу. Фото: https://galaktika.me/

Что загадывают дончане Деду Морозу. Фото: https://galaktika.me/

Такие вот желания у дончан. Читать такие желания приятно, где-то грустно, но главное – все они показывают, что в Донбассе живут преимущественно отпетые оптимисты, которые к тому верят в чудеса несмотря ни на что!

ИСТОЧНИК KP.RU

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