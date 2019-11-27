Администратор приюта для бездомных животных Юлия Небаба: Самое страшное – это когда котят и щенят оставляют под воротами

Донецкий приют для бездомных животных ПИФ – одно из мест, где волонтеры заботятся о животных. Раненых, пострадавших от рук человека и просто оказавшихся на улице. Неравнодушные люди не жалеют времени и сил. Чтобы узнать, что ими движет, как проходит их рабочий день и что ожидает бездомных животных, которые до сих пор скитаются на улицах нашего города, мы поговорили с администратором «ПИФ» Юлией Небабой.

— Когда вы начали работать в приюте?

— Еще в 2013 году. Будучи подростком, я нашла в соцсети страничку этого приюта и так изначально стала волонтером: выгуливала собак, делала фотографии.

Самое страшное – это когда котят и щенят оставляют под воротами. Фото: Маргарита Супрунова, Кирилл Гринько

Самое страшное – это когда котят и щенят оставляют под воротами. Фото: Маргарита Супрунова, Кирилл Гринько

— Как распределяются обязанности сотрудников приюта и чем занимаетесь лично вы?

— Формально я являюсь администратором, но в приюте каждый может делать всё в независимости от должности. То есть, если я являюсь администратором, то это не значит, что я не могу пойти убирать в вольерах и наоборот, это не значит, что девчонки на вольерах не смогут мне помочь с моими обязанностями в приеме животных. Мы все занимаемся одним большим делом. Кто-то из нас может поехать в другой конец города спасать собаку.

— С чем Вам приходится сталкиваться ежедневно?

— Ежедневно к нам попадают десятки животных: кого-то оставляем у себя, кому-то помогаем ветеринарной помощью; просим людей оставить на передержку, либо определить куда-то под временное пребывание. Принять всех естественно к себе мы не можем. Пристройство животных, которые уже вылечились, их социализация, решение проблем бездомных животных в плане стерилизации — это все входит в наши обязанности. Мы уделяем много внимания тому, чтобы объяснить людям важность стерилизации.

Самое страшное – это когда котят и щенят оставляют под воротами. Фото: Маргарита Супрунова, Кирилл Гринько

Люди должны понимать, что стерилизация — естественный гуманный выход решения проблемы бездомных животных. Также мы спасаем животных, которые попали в тяжелые ситуации, то есть это раненые, сбитые, покалеченные. Мы находим, куда их определить, везем в клинику.

— Сколько животных опекаете? Больше кошек или собак?

— У нас приют изначально был исключительно для собак. Мы держим в районе восьмисот, до начала войны в приюте было примерно шестисот животных. Условий для кошек у нас нет никаких, к тому же, у нас собаки бегают по территории. Даже негде клетки с котятами поставить. В прошлом году мы одним махом приняли пятьдесят кошек, потому что умерла хозяйка, которая их держала у себя в квартире. Мы пошли навстречу и выделили комнату, где раньше сидел сторож. Ну, а люди, посмотрев, что мы приняли столько кошек, решили, что мы и остальных возьмем. После этого они начали подкидывать нам их под ворота. Это стало для нас катастрофой, потому что эти кошки живут одной семьей и никого к себе не подпускают. Мы все же стараемся отойти от варианта с приемом кошек, потому что у нас нет условий для их содержания. У каждого приюта есть свои силы и возможности, и мы их оцениваем здраво.

Еще у нас живет лесной хорек. Мы спасли его в прошлом году.

— Часто приюту жертвуют?

— Это зависит от того, насколько тяжелая ситуация в приюте. Иногда бывает, что попадают с сильными ранениями. Тогда получаются более привлекающие внимание фотографии, на которые отзываются люди. Если к нам попадает собака с хроническим диагнозом, которой нужна помощь и медикаменты, она жалости, грубо говоря, не вызывает, и на таких мало реагируют. Их мы тянем либо за свой счёт, либо за счёт работы ветеринарной клиники на базе приюта. А вообще всё, что у нас есть – это только пожертвования для приюта.

Самое страшное – это когда котят и щенят оставляют под воротами. Фото: Маргарита Супрунова, Кирилл Гринько

— Учитывая такое большое количество животных, сколько приходится тратить в месяц на их содержание?

— В среднем 500 тысяч рублей в месяц. Если есть тяжело больные животные, то приходится тратить до 700-800 тысяч. Летом легче, потому что тратится меньше электроэнергии, не нужно включать отопление, каши проще закупать. Естественно, расходов уже меньше. А вот зимой вообще очень тяжело, территория огромная, много больных животных. Бывает, попадает собака, которой лекарств нужно на 2 тысячи, а денег перевели 200-300 рублей.

— Получается, приют испытывает больший дефицит в медикаментах?

— По лекарствам дефицит сильнее ощущается. В плане питания мы можем на неделю уменьшить количество мяса, которое прописано в норме, либо насобирать остатки питания, иногда магазины отдают просрочку. Бывает, что счета за электроэнергию доходят до 50 тысяч в месяц.

— Расскажите о людях, которые помогают приюту. Кто они и чем мотивированны?

— Мы ведем активную социальную жизнь, освещая события в VK, Instagram, Facebook. Наверное, люди мотивируются тем, что постоянно видят нас настоящих. Если кто-то умирает, мы об этом общественно говорим и не скрываем правду. Нам начинают доверять, на этом и строится наша работа. Люди на самом деле все хорошие, просто их нужно подталкивать в нужное русло. Они видят информацию и сами решают помогать или нет. В основном у нас есть постоянные помощники, очень редко приходят новые. Они, зная о нас, продолжают помогать, даже находясь в других городах.

— Как часто в приют попадают те, кто пострадал от рук человека?

— Каждый день. В большей части, это сбитые собаки. А тех, кому вовремя не оказали при этом помощь, вообще тяжело спасать. Мы их везем в клинику, но там не всегда есть возможность принять нас срочно, и мы можем потерять время. Люди бьют собак, обижают, выкидывают. В 99,9% люди поспособствовали: сбили, ударили, капканы понаставили. Бездомные собаки в беду-то не попадают, они знают, когда перейти дорогу. Некоторые люди, проезжая дорогу и видя на ней животное, просто давят на газ…

— У вас есть домашние животные?

— У меня лично?.. Семнадцать. Мы постоянно берем домой кого-то, кто в силу каких-то обстоятельств не может находиться в приюте, или тех, кого мы находим сами. Потому что мы, работники приюта, когда находим каких-то животных и понимаем, что в приюте мест нет, их под ворота не подкидываем, а забираем домой, хотя у каждого тоже семья, квартира маленькая, денег не хватает, собачки какают-писяют, и мы их не коллекционируем, как многие думают.

Вот нам вчера под ворота 10 щенков подкинули и 6 котят. И что хотите то и делайте. Мы вчера в группе выставили объявление, что котятам у нас вообще не место. Для них нет условий. В день уходит примерно 5 часов моей работы на то, чтобы их покормить. Время, в которое я могла бы сфотографировать, разместить посты, кого-то пристроить, оно улетучилось на то, что кто-то привез сюда котят и сделал «доброе дело», как у нас в комментариях написали.

Спасение — это когда ты ищешь варианты. Бывают люди привозят, и мы соглашаемся, когда можем. Если мы не можем, то даем контакты каких-то передержек, объясняем, куда можно отвезти и где могут помочь. Самое страшное – это когда кидают под ворота, потому что бывают ситуации, когда деваться некуда. За прошлый год мы забрали домой 50 животных

Самое страшное – это когда котят и щенят оставляют под воротами. Фото: Маргарита Супрунова, Кирилл Гринько

— Вы сказали, что мест в приюте уже нет, но при этом в Донецке много бездомных животных. Какова их дальнейшая судьба?

— Мест у нас нет давно, но это не мешает нам принимать животных. Если бы каждый человек стерилизовал свою кошечку или собаку, у нас давно не было бы бездомных животных.

Проблема животных в городе исключительно в безответственном отношении хозяев к своим домашним животным. Сейчас мы активно боремся за принятие закона о регистрации домашних животных, об обязательном чипировании, внесении в базу и стерилизации.