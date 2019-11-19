Спецоперация «Автобус» в Донецке: Как проверяют техсостояние маршруток

С начала года в столице ДНР из-за нарушения правил дорожного движения водителями маршрутных автобусов произошло 25 ДТП, в которых 29 человек были травмированы. О том, как сделать проезд в общественном транспорте безопаснее, «КП» побеседовала со старшим инспектором сектора автотехнической инспекции ГАИ Донецка, майором полиции Константином Кизлыком.

- Состояние маршрутных автобусов и микроавтобусов инспектируем каждую неделю, - говорит Константин Олегович. - Плановые и внеплановые рейды проводим на всех автостанциях города. Проверку проходят и сами автомобили, и сопутствующая документация (свидетельство о регистрации, лицензионные карточки на право осуществления перевозок пассажиров, удостоверение на право управления соответствующей категории).

ЗА ЛЕТНЮЮ «РЕЗИНУ» ЗИМОЙ БУДУТ ШТРАФОВАТЬ

- Какие нарушения выявляете чаще?

- Неисправности рулевого управления, ручного тормоза, стеклоочистителей, а также механизмов аварийных выходов, изношенные шины.

Что касается шин, то износ рисунка протектора не должен превышать двух миллиметров, иначе сцепление с дорогой будет недостаточным для безопасной езды. К 1 декабря все маршрутки должны быть оснащены зимними шинами. За использование летней «резины» будем привлекать к административной ответственности и запрещать эксплуатацию таких автобусов.

Константин Кизлык рассказал, что сотрудники ГАИ проверяют состояние маршруток каждую неделюФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Техническое состояние транспорта контролируем постоянно. Любая неисправность может сказаться на безопасности дорожного движения и привести к ДТП.

- Кто отвечает за исправность маршруток?

- Владелец автобусов - перевозчик. Если у перевозчика нет своей материально-технической базы для контроля выходящих на маршрут автобусов, то заключаются договоры с предприятиями и организациями, которые оказывают услуги проверки техсостояния транспорта и медицинского предрейсового осмотра водителей. Только при наличии соответствующих отметок в маршрутном листе водитель и автобус могут выезжать на маршрут для перевозки пассажиров.

- Сколько должно быть мест в маршрутке?

- Количество сидячих и стоячих мест предусмотрено заводом-изготовителем того или иного автобуса. Еще в прошлом-позапрошлом годах встречались маршрутки с шестью-восьмью дополнительными сидениями, а это дополнительная нагрузка на транспортное средство, что однозначно влияет на безопасность дорожного движения.

ВОДИТЕЛЕЙ ДОЛЖНЫ КОНТРОЛИРОВАТЬ И ПЕРЕВОЗЧИКИ

- Как наказываете за нарушения?

- За управление маршруткой, имеющей технические неисправности, водителей штрафуем на сумму от 1360 до 1700 рублей, а автобусы доставляем на штрафплощадку.

За повторную в течение года эксплуатацию неисправной маршрутки лишаем прав на срок от 3 до 6 месяцев или применяем админарест на 5-10 суток, автобус временно ставим на штрафстоянку.

Должностных лиц, которые допустили выход на рейс маршрутки с технической неисправностью, штрафуем на сумму от 1360 до 1700 рублей. А за повторное нарушение в течение года уже налагаем штраф от 1700 до 2720 рублей. Каждый раз к ответственности привлекаем и владельцев неисправных автобусов.

- Как сделать проезд пассажиров более безопасным?

- Водители маршруток должны с ответственностью понимать, что в их руках жизнь и здоровье десятков пассажиров. Для этого инструктировать водителей обязаны не только сотрудники Госавтоинспекции, но и сами перевозчики.

ПАДЕНИЕ ПАССАЖИРА В САЛОНЕ – ЭТО ДТП

- Я был свидетелем того, как в районе железнодорожного вокзала в салоне «Руты» упала маленькая девочка. Ее мама обратилась к водителю, он ответил: «А я тут при чем? Дорожные работы ведутся…»

- После слов пассажира и других пассажиров о том, что в салоне упал один из пассажиров, водитель должен сразу же остановиться, так как произошло ДТП. Следом необходимо позвонить на «102» и сообщить о совершении автопроисшествия. Если нужна «скорая» - вызвать и медработников.

А если водитель маршрутки уехал с места аварии, самостоятельно позвоните на «102» и обратитесь в больницу. Врач известит о полученной пациентом в автобусе травме дежурную часть полиции. Нужно будет сообщить марку автобуса, маршрут движения, место совершения ДТП и, по возможности, номерной знак автобуса.

КСТАТИ

С 18 по 29 ноября 2019 в Республике Госавтоинспекция проводит профилактическое мероприятие «Автобус. Зима-2019». Сотрудники ГАИ дополнительно проверят и техническое состояние школьных автобусов, проинструктируют водителей.

В декабре детей будут массово вывозить на развлекательные мероприятия, экскурсии, представления у новогодних елок. Сотрудники ГАИ заблаговременно тщательно осмотрят каждый автобус, а также детально изучат личность водителей на предмет нарушений правил дорожного движения.

С начала года сотрудники ГАИ выявили 29 автобусов, перевозящих пассажиров с серьезными техническими неисправностями, и зафиксировали 643 нарушения правил дорожного движения водителями маршруток. Среди нарушений ПДД, которые наиболее часто допускают они, такие аварийно-опасные, как превышение скорости, проезд на запрещающий сигнал светофора, нарушения правил обгона и выезд на полосу встречного движения.