«Людям было не до театра, а нам было не до войны!» Как трудяги из Донецка стали актерами

В торгово–развлекательном центре «Грин Плаза» работает камерный театр «Актер Холл». Игровой состав театра – работающие дончане. Не отказываясь от своей основной профессии, люди становятся актёрами.

Театр на расстоянии вытянутой руки

Театр открылся за год до войны. За все время своего существования он несколько раз сменил локации, актёрский состав и репертуар. Театральная лаборатория современной драматургии – именно так позиционирует себя камерный театр, которые не закрывался даже в самые трудные для Донецка времена.

– Людям было не до театра, а нам было не до войны, – рассказывает художественный руководитель, режиссер и актриса театральной лаборатории «Актер Холл» Анна Марусик.

Каждые выходные в небольшом зале на 3 этаже торгово–развлекательного центра двери театра открыты для всех желающих провести время с удовольствием и за небольшую цену. Сейчас в основном составе 18 человек разного возраста и из разных сфер жизни. «Комсомолка» пообщалась с некоторыми из них.

Убегали от войны

– Мы до войны жили в Песках. В один миг пришлось бежать от бомбежки и никогда больше не вернуться домой. Всем поселком. Шок, непонимание и непринятие всей ситуации начали отражаться на психике. Стали замирать эмоции, а страх и непонимание, как жить – просто стали привычным состоянием, – рассказывает актриса театра Наталия Апостолова.

Актеры театра с маленькими зрителями. Фото: Архив театра

До войны женщина занималась рукоделием, вокалом и парикмахерским делом. Она и сейчас работает в салоне стилистом. Актерская деятельность в ее случае – еще и возможность нарабатывать навык парикмахера. Наталия готовит себя и других актеров к выходу на сцену.

– Поскитавшись, мы вернулись в Донецк, я сразу стала искать единомышленников, людей, которых влечет искусство, духовное наполнение. И нашла! Актер Холл. С первой встречи мне было понятно, что я пришла домой. А дома – и стены лечат.

Из театра на службу, со службы – в театр

– В театр я попал случайно. Знакомая привела. Я тогда в охране работал, в супермаркете, а она была постоянной покупательницей. В первый же день занятий был спектакль «Не стреляйте, я уже убита». Потом с 2014 по 2016 год занимался на курсах актерского мастерства при камерном театре. Участвовал в спектаклях. А потом ушел служить, – говорит вернувшийся несколько недель назад из армии Сергей Громыхало.

Мужчина служил в артиллерии два года. Руководитель театра не забывает тех, кто был с ней в самом начале, а потому, когда узнала, что Сергей возвращается, предложила ему роль в спектакле.

Артур Джамагорцян в спектакле Сумасбродка. Фото: Архив театра

– Мой друг говорил, что служба в армии раскрывает творческие способности. Я вот вернулся и сразу в театр. И не жалею об этом, – улыбается Сергей, держа в руках сценарий.

Театр как способ отдохнуть и найти друзей

– По образованию я инженер–металлург, работаю по специальности, а в свободное время подрабатываю на строительных и ремонтных работах. Театр для меня – отличный способ как отдохнуть, так и приобрести новые знакомства, – рассказывает работник Донецкого металлургического завода Артур Джамагорцян, который буквально с проходной прибегает на репетиции. – Ещё это хороший способ раскрыть себя, выпустить на волю накопившуюся энергию, получить заряд драйва и позитива. Здесь я обрёл много приятных знакомств, новых друзей и даже нечто большее.

Артур знаком с деятельностью театра почти два года, а с весны этого года он стал частью игрового состава. Металлург и актер больше всего радуется, что вся актерская деятельность построена на искренности, ведь никто не ищет для себя выгоды, для людей возможность выступать – творческая реализация без идеи заработка.

Актерская деятельность раскрепощает в общении с людьми

– По образованию я радиотехник, окончил Донецкий индустриально–педагогический техникум, по профессии никогда не работал. Я частный предприниматель, – делится своей историей Евгений Олейник, который стал частью театра совсем недавно.

Олеся Быкова в спектакле Принц и Чудовище. Фото: Архив театра

Евгений занимался актерской деятельностью еще в студенческие годы, тогда это помогало парню находить общий язык со сверстниками, а сейчас влияет на работу.

– Благодаря театру я более раскованный и коммуникабельный, что позволяет находить лучший контакт с клиентом.

Актером может стать и мама в декрете

Среди игрового состава театра и люди, которые не только совмещают творчество с основной профессией, они также совмещают его с семьей и учебой.

– Будучи строителем по образованию и работая сейчас охранником на молокозаводе, казалось бы, как я могу вообще играть в театре и совмещать это с работой? – задается вопросом Константин Поляков. – Ответ прост: легко! Скорее я не работу совмещаю с театром, а наоборот.

– Когда была в декрете, очень мечтала найти и окончить актерские курсы, – делится своей историей актриса и по совместительству мама Олеся Быкова. – Пришлось выбирать между спортом и театром, поскольку я была профессиональным спортсменом. Я пожертвовала прыжками с шестом и попробовала себя в актерском мастерстве.

Константин Поляков в спектакле Вишенка на торте. Фото: Архив театра

Олеся подстраивала свою жизнь еще и под семью. Но маленький ребенок и домашние хлопоты не стали помехой творческому развитию женщины.

Это в очередной раз доказывает, какие дончане трудолюбивые. Занимаясь тяжелым физическим трудом или интеллектуальной деятельностью, воспитывая детей и даже внуков, они находят время на творчество.

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