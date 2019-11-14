Украина в три раза сократит в Донбассе работников соцзащиты. Чего ожидать?

- Наверное, это очень хорошо – сокращение, но почему в решении Кабинета министров не были предусмотрены особенности Донецкой и Луганской области. Например, в Волновахском районе работает сейчас 229 человек, после сокращения остается 70. Управление соцзащиты населения сейчас – 104, остается 30. В то же время в районе проживают более ста тысяч переселенцев. Там сейчас очереди невероятные, а после сокращения – представляете, что там будет происходить, – заявил глава комитета Верховной рады по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции «временно оккупированных территорий» Дмитрий Лубинец. - Каждый день тысячи людей приезжают на украинскую подконтрольную территорию из «оккупированной».

Парламентарий прекрасно знает о проблеме – Лубинец в октябре целую неделю провел в Донецкой и Луганской областях вместе с другими депутатами из возглавляемого им комитета.

Только в Донецкой области зарегистрировано более полумиллиона переселенцев. Большинство из них в реальности живут на территории ДНР, а в незалежную ездят за пенсиями и пособиями.

- Дончанам-«туристам» надо готовиться к коллапсу, - говорит жительница Донецка Виктория Назарова. – Правительство Украины обещало упростить для нас получение положенных выплат. Теперь мы видим, чего стоят слова «слуг народа» пана Зеленского.

Тем временем, премьер-министр Алексей Гончарук пытается оправдаться. Мол, сокращение чиновников районных и областных администраций не скажется на качестве предоставления административных услуг переселенцам.

- Мы не сокращаем людей, мы сокращаем функции. В администрациях давным-давно есть функции, которые фактически не выполняются, а на бумаге числятся, - пояснил Гончарук.

Интересными понятиями мыслит премьер Украины. Получается, что в Волновахском «собесе» сейчас выполняют 104 функции. А после «оптимизации» останется тридцать. Каким количеством людей собирается обслуживать переселенцев пан Гончарук, пообещавший, что очередей не будет?

А В ЭТО ВРЕМЯ

Переселенцам снова блокируют выплату пенсий

- На нашу горячую линию вновь стали поступать звонки о блокировке пенсии переселенцам на основании информации, полученной из базы «Аркан», – сообщили в общественной организации «Донбасс SOS».

Звонившие правозащитникам жители рассказывают, что им не поступают в установленный день выплаты на карточку. А в местном управлении Пенсионного фонда Украины (ПФУ) говорят, что был направлен запрос в управление труда и соцзащиты населения (УТСЗН) и оттуда получена информация об отмене справку переселенца. В «собесе» же объясняют, что отменили справку переселенца на основании данных, полученных из базы «Аркан» (системы контроля пересечении жителями линии соприкосновения в Донбассе).

Можно не сомневаться, что после сокращения работников в УТСЗН количество «ошибок» с системой «Аркан» значительно возрастет, а разбираться в проблеме будет некому.

Уже известно, что в 2019 году на выплату пенсий ПФУ потратит на 444 млн гривен меньше, чем в 2018 году. По мнению экспертов программы «Советник по вопросам внутренне перемещенных лиц», основным источником этой экономии будет как раз приостановка - с последующим зачислением в долг - выплат пенсий переселенцам.